El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, sostuvo el pasado viernes que el cese de comercialización de granos y hacienda de esta semana fue una medida "sin impacto" y "no tuvo el resultado previsto por la Mesa de Enlace", al tiempo que ratificó que el nuevo esquema de retenciones no será modificado.



Por su parte, las entidades que integran la Mesa de Enlace -Confederaciones Rurales (CRA), Sociedad Rural (SRA), Federación Agraria (FAA) y Coninagro- indicaron en un comunicado conjunto que "la medida de fuerza ha sido un modo de expresar el ahogo en el que están inmersos los productores agropecuarios", a pesar de que el pasado jueves admitieron que la adhesión fue más fuerte en el sector ganadero que en el de granos.



"Hoy tenemos el fin de una medida que no ha tenido el resultado previsto por las cuatro entidades y que tampoco fue generadora de una movida espontánea de los denominados autoconvocados", aseguró Basterra, quien remarcó que "lo único que funcionó fue la máquina de troles".

El ministro subrayó que la protesta "de la Mesa de Enlace fue una medida sin impacto en el transporte, como en el ingreso a puertos, y en la negociación en los mercados de futuros y opciones".Añadió que también hubo "un anticipo de los frigoríficos de comprar durante el fin de semana pasado, ante la incertidumbre de si les iban a parar la hacienda en el medio de la ruta".Según el funcionario nacional, el nuevo esquema de retenciones, que contempla una suba de tres puntos porcentuales a la soja y derivados hasta el 33%, con un sistema de compensación para productores de la oleaginosa de hasta 1.000 toneladas y una baja en los derechos de exportación de economías regionales, "no es de recaudación fiscal, sino que es distributiva".Ante la consulta de una eventual modificación en dicho esquema, Basterra enfatizó que "no" existirá, ya que "hay un modelo que es absolutamente equilibrado, de segmentación, que le quita el impacto de la medida a tres de cada cuatro productores de soja".El funcionario consideró en declaraciones al Destape Radio que esta política "seguramente no fue comprendida por algunos productores y alguna parte de este segmento de los denominados autoconvocados", y señaló que estos sectores "generaron una movida y una presión para que se defina alguna medida y lo concreto es que no trascendió".

Para la Mesa de Enlace, la protesta de 96 horas, permitió revelar que "se mostró el compromiso que mantuvieron los productores con la paz social" al no cortar las rutas ni hacer control de cargas.Esto "permitió llegar a toda la ciudadanía con el mensaje de concientización acerca del riesgo que implica para todos los argentinos la creciente voracidad fiscal que atenta contra la producción y el desarrollo del país, tan necesario en este momento", añadió el comunicado divulgado en la mañana del pasado viernes.En este contexto, el nucleamento consideró que "para superar cualquier obstáculo es necesario el camino del diálogo sincero y franco y así poder construir una Argentina mejor para los próximos años".