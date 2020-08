La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, volvió a cuestionar este miércoles la reforma judicial que analiza el Congreso al considerar que "ya está agotada en sí misma" y aseguró que la protesta del 17 de agosto pasado "cambió el panorama político de muchos bloques legislativos".



Además, dijo que todavía no decidió si participará de la vigilia convocada para esta tarde frente al Congreso en rechazo a la iniciativa cuyo tratamiento está previsto para mañana en una sesión especial del Senado convocada para las 14.



"Creo que la reforma ya está agotada en sí misma y no se va a votar. La marcha del 17 fue muy contundente y cambió el panorama político de muchos bloques", sostuvo la dirigente de Juntos por el Cambio en declaraciones formuladas esta mañana a Radio Continental, en las que reiteró el pedido al Gobierno para que retire el proyecto y se empiece el debate desde un "punto de confianza de todos".

Además, consultada sobre la visita que el senador radical Martín Lousteau le hizo ayer al presidente Alberto Fernández explicó que "la mesa de Juntos por el Cambio no lo decidió", contó que se enteró "por los diarios" y recordó que la coalición opositora ya pidió "orgánicamente al Presidente que retire esta reforma".



Al ser consultada sobre su participación en la vigilia convocada a través de las redes sociales para esta tarde frente al Congreso con el fin de rechazar la reforma judicial, Bullrich consideró que "la marcha fue el 17" y, sobre su posible participación, respondió: "No he tomado una decisión".



"Me parece bien que haya una vigilia, que la gente sienta que no quiere que estas cosas pasen", añadió sobre la convocatoria que circula en las redes bajo el hashtag #26A.

En tanto, la ex ministra de la gestión de Cambiemos afirmó que el Gobierno quiere "avanzar hacia cambios sistémicos muy fuertes" y aseveró que, "frente a eso, una respuesta es que no vamos a aceptarlo de ninguna manera".



"Vamos a representar a quienes no aceptan que la Justicia argentina termine siendo una sucursal del Instituto Patria", sostuvo la dirigente del PRO, quien planteó que "un punto de confianza es que las leyes sean debatidas previamente porque, si no, te la discuten en un día y en medio día te la votan".