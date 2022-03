La presidenta del PRO ( Juntos por el Cambio), Patricia Bullrich, publicó una foto y un mensaje en su cuenta de Twitter sobre la reunión que mantuvo con el ex arquero de la Selección Paraguaya de Fútbol, José Luis Chilavert, quien fue tendencia días atrás en la misma red social a raíz de su pelea con la rapera estadounidense Doja Cat.

La ex ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri mostró en Twitter que mantuvo en un encuentro con Chilavert.

"Con @JoseLChilavert_ coincidimos en la urgente necesidad de preservar las libertades y de ir con coraje y valentía por la Argentina que todos queremos. ¡Con la fuerza del cambio!", enfatizó Bullrich.

La presidenta del partido fundado por Macri que completa junto a la Coalición Cívica y la UCR al frente Juntos por el Cambio (ex Cambiemos), se viene mostrando muy activa en redes sociales y en tiempos en los que busca posicionarse como presidenciable de cara al 2023.

La respuesta de Chilavert a Bullrich no tardó en llegar: "Gracias Patricia por tu mensaje, sigamos trabajando por nuevos horizontes para la Argentina y Paraguay, así lograremos tener una LatinoAmerica unida".

Así, la representante de los "halcones" del PRO sumó el respaldo de una figura de alto perfil que viene de ser tendencia en las redes sociales por cuestionar a la rapera estadounidense Doja Cat, luego de una polémica entre la cantante y sus fanáticos de Paraguay.

Resulta que la cantante estadounidense Doja Cat debió cancelar un show en Paraguay como consecuencia de una tormenta y sus fans no dudaron en criticarla. A estas quejas se sumó, la de Chilavert: “Tu no has ganado nada”.

La polémica entre la rapera y sus seguidores fue escalando a punto tal que la artísta comenzó a darle ‘Me gusta’ a varios tuits discriminando a los paraguayos. Finalmente, se disculpó.