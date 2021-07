"No sé armar bombas", aclaró la ex ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, al repasar sus tiempos de militancia en Montoneros, la organización guerrillera peronista nacida en mayo de 1970 bajo la premisa que planteaba al pueblo argentino dos opciones sobre las cuales debía optar: "la liberación o la dependencia". La presidenta del PRO recordó que por ese entonces sentía "pasión por cambiar la Argentina" y en ese marco contó su experiencia en el armado de artefactos explosivos.

Cuando la jóven Bullrich se sumó a la agrupación cuyo máximo líder era Juan Domingo Perón, renegaba "del imperialismo y sus socios. Los enormes monopolios de propiedad extranjera y la oligarquía industrial, financiera, comercial y agrícola", según detalla el documento fundador de Montoneros titulado "Construir el Poder Popular". Muchos años después, la ex funcionaria del gobierno de Mauricio Macri que finalizó en 2019 con una inédita deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de 45.000 millones de dólares y otro tanto a bonistas extranjeros del mundo financiero (ya reestructurada por el gobierno de Alberto Fernández), recordó en una entrevista televisiva para el canal TN, sus comienzos en la política cuando se sentía representada por aquellos ideales peronistas.

.

"De los '70 y la militancia siento que hay algo que me une en mi vida, que es la pasión por cambiar la Argentina, pero hay prácticas que yo de joven pensé que eran las que cambiaban el mundo que no las haría nunca más y no se las recomendaría a nadie", señaló Patricia Bullrich.

La formación de Montoneros como secuela de un violento clima antiperonista en el país y en la previa a la Dictadura Cívico- Militar de 1976, se revela en un contexto histórico de enorme violencia política. Bullrich militaba en la Juventud Peronista y se abrió camino como montonera por una cuestión familiar. Su hermana fue esposa de Rodolfo Galimberti, quien era líder de la agrupación.

.

"Alguna vez armé una molotov, pero me olvidé ya. Hace tantos años que si me dijeras cómo hacerla ahora… no", recordó ayer ante las cámaras de televisión en una entrevista que partió por cómo dirigió la derrota interna en Juntos por Cambio del ala "dura" o de los "halcones" que ella representa ante los "blandos" o "palomas" que se identica con María Eugenia Vidal. Ambas tenían intenciones de encabezar la lista por la ciudad de Buenos Aires para las elecciones legislativas pero fue la ex gobernadora bonaerense con apoyo del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la que se quedó con la candidatura mientras Bullrich anunció su paso al costado por las redes sociales. En tanto, su jefe político y líder de Juntos por el CAmbio, Mauricio Macri, se encuentra de viaje por Europa.

No renuncio a acompañar a cada argentino para que cumpla sus sueños.

He tomado una decisión y quiero que la conozcan en esta carta: https://t.co/lPRNu3ofwV



Hilo �� — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 3, 2021

Finalmente, sobre aquellos tiempos, Bullrich concluyó: "No creo en la violencia como forma de acción política, en la imposición de un gobierno. Y uno lo ve hoy, lo ve con (Daniel) Ortega (Presidente de Nicaragua), que terminó siendo igual que (Anastasio) Somoza, aquel dictador que volteó, porque las practicas te condicionan las formas de hacer las cosas". "Si vos ganás con violencia, después la usás durante todo el régimen. Es lo que pasa en Cuba", aseguró.