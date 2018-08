El abogado defensor de Cristina Kirchner se mostró indignado por no poder participar del allanamiento al departamento de su defendida en el barrio porteño de Recoleta. "No me dieron ninguna explicación, es un caso de arbitrariedad de los tantos que realizó Bondadio", denunció Carlos Beraldi.

"Tras la lectura de la orden de allanamiento permitimos pasar a la fuerzas policiales. Mientras todo se desarrollaban con normalidad, por disposición del juez Bonadio se me fue obligado retirarme del domicilio y evitar así que como abogado defensor controle el procedimiento", contó el abogado.

"En este momento se está consagrando una clarísima arbitrariedad e ilegalidad del procedimiento que va contrario a lo que ayer en el Congreso se aprobó. Porque cuando el Senado autorizó el procedimiento, se hizo expresa mención que el abogado defensor esté presente", explicó.

Por este motivo, Berarldi esbozó "estamos ante una farsa y no un procedimiento judicial. Es una clara violación del estado de derecho". Y confirmó: "vamos a plantear la nulidad de todo el procedimiento y vamos a pedir el juicio político del magistrado"