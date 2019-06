El senador nacional y candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, aseguró que sin ninguna duda " Mauricio Macri va a ganar el primera vuelta".

Lo sostuvo en el marco de la visita a la provincia de Córdoba, donde se reunió con el gobernador Juan Schiaretti y disertó en la Bolsa de Comercio de Córdoba.

"La gente no va a volver al pasado, no va a volver atrás ni a colocar a la Argentina en una situación de riesgo o default y va elegir a una visión democrática aún con dificultades en el plano económico que lógicamente hay que corregir y esforzarse a mejorar en orden al crecimiento del empleo al mejoramiento del consumo. Pero no va a volver atrás a un modelo de intervención estatal tan fuerte y rígido que pueda colocar a Argentina totalmente aislada", sostuvo el mandatario en diálogo con Cadena 3.

Pichetto se refirió a su salida de Alternativa Federal y señaló que trabajó "tres años de manera intensa en un espacio que se desintegró y hoy es minoritario". "No cambió mi visión, sino las circunstancias políticas. Ante la convocatoria que me hizo el Presidente he decidido acompañarlo porque creo que el escenario argentino se va a polarizar entre dos visiones: una de Argentina abierta al mundo, capitalista y un Estado sin déficit; y otra, de ir para atrás y parecerse a Venezuela", remarcó.

Consultado sobre las PASO -que se llevarán adelante el próximo 11 de agosto- y la falta de internas en el espacio, apuntó que son una instancia "que sirve como una encuesta certera para ver hacia a dónde va el país".

Por otra parte, el candidato a vice se refirió a la situación económica del país y celebró el crecimiento de las inversiones en petróleo y gas.

"Hay indicadores de estabilización, fundamentalmente en el dólar. Esto también le preocupa a la señora que va al súper porque cuando el dólar se mueve, impacta en los precios. Lo que el Gobierno ha logrado en este plano es importante. Esto mejora la proyección internacional de los bonos y los valores de las empresas. Por otro lado, hay actividades potentes en Argentina que han crecido como el gas y el petróleo", analizó.

En cuanto al encuentro con Schiaretti, que tuvo lugar en la mañana del lunes, definió la reunión como "afectuosa" y "fraternal".

"El Gobernador de Córdoba es una de las grandes figuras de la política argentina. Un hombre a quien respeto al igual que la autonomía de la provincia. El principio de la defensa de los intereses de Córdoba y de los intereses federales es lo que nos ha permitido trabajar juntos estos años", destacó.