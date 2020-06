El dirigente del PRO y ex senador Federico Pinedo sostuvo este miércoles que "si alguien cometió algo ilegal, que se haga responsable", al referirse a las denuncias por presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos.



“No hay que darlo por hecho, la investigación judicial tiene que decir cuáles son los elementos. La causa tiene que avanzar y que se determine si alguien cometió algo ilegal o no", aseguró el ex legislador al hablar por radio Futurock.



"Yo lo que digo es que estas denuncias no hay que darlas por hecho, y la investigación judicial tiene que decir cuáles son los elementos. Algunos que vi me hacen gracia, como decir que (Mauricio) Macri espiaba a Emilio Monzó y la prueba es cuando Monzó lo fue a ver a Casa Rosada", expresó Pinedo.

"De todos modos, reitero que no conozco la causa, es necesario que avance y si alguien cometió algo ilegal, que se haga responsable", expresó.



Ante una consulta sobre las denuncias de la camarista Ana María Figueroa respecto de presiones a la Justicia durante el gobierno de Cambiemos, Pinedo dijo que "si eso fue así sería ilegal, pero la realidad es distinta".

"El gobierno de Cambiemos había decidido no apelar una resolución judicial por el tema del pacto con Irán, y la jueza tenía que dar el caso por desistido. Eso no es un fallo judicial, es un trámite, algo que la jueza no podía decir otra cosa. Pero yo no estoy para justificar; si alguien cree que eso es un delito que lo denuncie", afirmó Pinedo.



Se refirió de esta manera a las presuntas presiones que habría ejercido sobre la magistrada Juan Bautista Mahiques, por entonces representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura.

La polémica en torno a Vicentin

En otro orden, al ser consultado sobre la situación de la empresa Vicentin, Pinedo pidió una solución “inteligente” y aseguró que el proyecto de la expropiación es “la peor hipótesis”.



“La peor hipótesis es la expropiación, porque es una señal de inseguridad jurídica y además es malo en lo inmediato, cuando se necesitan condiciones de previsibilidad para generar inversiones”, manifestó.



El ex legislador consideró que “la expropiación beneficia a los acreedores, que son el Estado, productores y bancos extranjeros”.

“Si aparece en escena el Estado estos acreedores que iban a cobrar la mitad cobran el 100 por ciento y yo me pregunto si hay que hacer todo esto para beneficiar a los bancos”, expresó.



Pinedo se mostró partidario de “buscar un acuerdo inteligente con los acreedores, transformando su crédito en acciones de la empresa”.



En esa línea, opinó que el Gobierno está "tratando de ir por otro camino" luego de considerar "que su idea no era tan inteligente".