La serie El Juego del Calamar llegó a la campaña rumbo a las elecciones legislativas del próximo domingo. Así lo hizo Griselda Galleguillos, consejala salteña de Juntos por el Cambio, con un polémico spot en el que, vestida como la muñeca del éxito surcoreano, llamó a "eliminar" al oficialismo. El video se viralizó en las redes y dejó en el centro de la escena a la referente del espacio que comanda el dirigente Alfredo Olmedo.

"Si no querés tener la heladera vacía, eliminalos. Si no te querés ir del país por falta de laburo, eliminalos. Si no querés que te sigan robando, eliminalos", canta Galleguillos en el spot, al ritmo de la cumbia y el rap mientras canta y baila junto a otro personaje. Uno de sus hermanos, precisamente, es ese personaje que que aparece disfrazado como no de los guardias de seguridad de la serie con un mono rojo y una ametralladora en una mano.

En agosto pasado, Galleguillos también había protagonizado otro spot polémico, en el que bailaba en una terraza y decía: "Los políticos de turno mostraron sus hilachas. Su honestidad barata no me baja la bombacha. Los políticos de siempre, que nunca están presentes, con traje y corbata también son delincuentes. Quede claro a estos tipillos, con la Galleguillo los corruptos al banquillo".

Además, la referente del espacio que conduce el ex diputado Olmedo había sido noticia por sus polémicos sorteos de bombachas y de bebidas alcohólicas y por publicar un video del famoso "kiki challange".

La concejal de Juntos por el Cambio y ex titular del Concejo Deliberante de Rosario de Lerma tiene una larga carrera en llamar la atención con sus estrategias para hacer política. En 2019, vale recordar, había publicado un rap en el que le reclamaba al intendente local que pagara el bono municipal y denunciaba hechos de corrupción.

Por otro lado, su hermano Carlos Galleguillos, también concejal de Rosario de Lerma. fue denunciado en junio de 2020 por delitos sexuales y amenazas en perjuicio de una adolescente. La jovene tiene ahora 17 años y a raíz de esa relación fue madre de un bebé. Junto a su familia inició un juicio civil contra el concejal por filiación y alimentos, ya que tampoco asumió responsabilidades económicas.

En aquel entonces, Griselda Galleguillos criticó a la madre y a la adolescente que denunciaron a su hermano. "El concejal y su hermana Griselda salieron a hablar barbaridades en los medios. Ella decía que mi hija vivía de fiesta. No es cierto. Este tipo aprovechaba cuando yo llevaba a mi hija de diez años con discapacidad a sus sesiones para ir a buscar a mi otra hija al colegio", manifestó la madre de la víctima.