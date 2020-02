El kirchnerismo duro redobló su presión interna para que Alberto Fernández interceda por los ex dirigentes detenidos. El día miércoles, mientras el mandatario culminaba su gira en Europa, tanto el ex vicepresidente Amado Boudou como el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el diputado Rodolfo Tailhade pidieron públicamente una intervención del Ejecutivo sobre la Justicia.

“Yo considero que soy un preso político al igual que los otros 71, parece mentira que se dude de parte de alguien que es profesor en derecho penal en la facultad”, disparó De Vido desde la cárcel en directa alusión al Presidente, que da clases de abogacía.

.

“No están haciendo nada para que estemos en libertad, ni yo, ni Milagro Sala. Hay falta de voluntad política”, agregó. Para Boudou, en tanto, “queda demostrado que Macri puso todo el Estado a perseguir” opositores, y advirtió que “es casi pornográfico ver las fotos del hotel que se pagó con plata de todos los argentinos para perseguir a una persona”, en referencia a los documentos que demuestran que el arrepentido Alejandro Vandenbroele -testigo clave en su contra- recibió un pago de 1,5 millón de pesos en un hotel.

“Es casi pornográfico ver las fotos del hotel que se pagó con plata de todos los argentinos para perseguir a una persona”.

El más directo fue Tailhade, quien dijo que “desde la política” no se está “generando la presión” para “poner en agenda” el tema de los presos políticos. “Es tarea principalmente del Ejecutivo”, reclamó. Días atrás, consultado por la situación de Milagro Sala y otros kirchneristas detenidos, Alberto Fernández dijo que en Argentina “no hay presos políticos, sino políticos detenidos arbitrariamente”.