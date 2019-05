Por Javier Slucki

@javslucki

¿Cuán presente está realmente la figura de Eva Perón en el discurso peronista de hoy? ¿Cambia de izquierda a derecha? ¿Qué efecto tuvo en esto la mano de Durán Barba? Consultados por BAE Negocios, cuatro finos analistas del peronismo hacen foco en la actualidad de la emblemática ex primera dama.

Eva, el mito

Para el sociólogo y ensayista Horacio González, “la imagen de Eva Perón es la más presente, la que, ligada al peronismo, logró colocarse por encima del caudal de confrontaciones que tiene la historia argentina”.

En este sentido, el ex director de la Biblioteca Nacional recalcó que la de Evita “es la principal figura que se compone de aspectos simbólicos, religiosos o mitológicos”, a la cual “no se le puede quitar identidad política, pero que también la trasciende”.

Y se encargó de diferenciar, en este aspecto, su figura de la de su esposo: “Perón sigue siendo un lugar específico en la historia, Evita lo es en la conmemoración simbólica, y como mito se le pueden dar muchas más versiones”.

Juan Domingo Perón y Evita, en el regreso de su luna de miel.

¿Y en los hechos?

Para la consultora Analía del Franco, Evita “está presente en el imaginario de los partidos peronistas, pero no tanto en el discurso explícito. Hace veinte años se decía que las mujeres de peronismo intentaban emular a Evita, pero creo que eso ya no está. Las chicas peronistas jóvenes tienen otro estilo”.

El consultor Raúl Timerman coincide en que en el discurso de los partidos peronistas actuales “no están presentes ni la imagen de Evita ni la de Perón”. Y lo atribuye a una cuestión generacional, porque “de Evita la gente dice que sus padres o abuelos la conocieron. Eso va produciendo la desaparición de líderes o íconos del peronismo”.

Aunque para el director de Comunicaciones Sudamericanas, esto tiene que ver también con que “el kirchnerismo nunca reivindicó las figuras de Perón y Evita, que fueron reemplazados por Néstor y Cristina”. Consultado sobre la imagen de Evita en el Ministerio de Desarrollo Social, inaugurada por Cristina Kirchner en 2011, agrega que “tiene que ver más con exponer una obra de arte que toma como base a Evita que con su figura en sí”.

Y Timerman agrega un factor ligado al cambio de época: “La ideología del peronismo, ligada al mundo del trabajo, se ha perdido y ha aparecido otra ligada a las finanzas y las redes sociales”.

El publicista Fernando Braga Menéndez, sin embargo, cree que Eva Perón puede estar presente en los actos peronistas, aunque no sea explícitamente, a través de la figura de Cristina: “No insinúo que la expresidenta la imite, pero el discurso encendido que dio en Plaza de Mayo el 9 de diciembre de 2015 la recuerda inevitablemente. Ambas son mujeres con mucho poder en un país machista y latinoamericano”.

Izquierda y derecha

Con o sin Evita, hay algo en lo que todos concuerdan: el tratamiento que se le da a su figura no cambia demasiado en la izquierda o derecha peronistas. Para Horacio González “si hay un caso en el que estas no actúan de forma muy explícita es con la figura de Evita”. En la misma línea, Braga Menéndez consideró que en ambos sectores “hay admiración y respeto por su figura. Es un punto de coincidencia interesante entre el Peronismo Federal y el kirchnerismo”.

"Hay admiración y respeto por su figura", asegura González.

Aunque de manera opuesta, también acuerdan en este punto ambos consultores. Para Del Franco “la presencia de Eva es transversal, pero no figurar explícitamente para no recortar el público también es transversal tanto a Unidad Ciudadana como a Alternativa Federal”. Para Timerman, por su parte, a la ausencia de Evita en el kirchnerismo se suma que “Alternativa Federal nunca la recupera en su discurso. Massa, Schiaretti o Pichetto no la reivindican ni a ella ni a Perón”.

¿El efecto Durán Barba?

Otra coincidencia parece estar en que la forma aparentemente desideologizada y deshistorizada de elaborar discurso y de hacer campaña instaurada por Cambiemos de la mano de su gurú, Jaime Durán Barba, no influyó de manera determinante en el tratamiento de la figura de Evita dentro del peronismo.

Aunque Del Franco admite que “la impronta de Cambiemos incidió” en la desideologización, cree que se hubiera dado de todas formas debido al ambiente “de redes y jóvenes despolitizados”. En ese contexto, afirma que “la imagen de Evita recorta el público, deja afuera a mucha gente, por lo que funcionó no llevarla como estandarte”.

Para Horacio González, al contrario, la deshistorización que propuso el macrismo no alcanzó del todo a Eva Perón: “Intentaron aplacar el símbolo de Evita, pero no lo suprimieron y es el único que han tenido que respetar”. Y puso como ejemplo al mencionado mural de la ex primera dama en la 9 de Julio: “Decidieron apagar las luces pero lo dejaron. Ante Evita hay un respeto especial por lo que podemos definir como una devoción popular argentina”.

Para Braga Menéndez, directamente se da al revés: “Yo creo que Durán Barba se copió de ese carácter de espectáculo que tenía el peronismo del 45, del cual creo que Perón y Eva eran conscientes”. A lo que añade, trazando un paralelismo con “Marius” y “Mauricios”, que “llamarla Evita habla del duranbarbismo del peronismo original”.