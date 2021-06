El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, calificó de "verosímil" la explicación que ofreció este miércoles su par nacional, Carla Vizzotti, en relación a las vacunas Pfizer, a través del mecanismo Covax de la OMS. "Uno sólo puede opinar por las declaraciones, de manera que tiendo a creer que lo que la ministra dijo es lo que ocurrió y que efectivamente es un desentendido", remarcó el funcionario porteño.

"Me parece verosímil lo que dice Vizzotti", expresó Quirós en declaraciones radiales. "Pero no me gusta mucho opinar de las cosas que no conozco o en las que no puedo aportar a la población algo más preciso que lo que la población sabe", agregó el ministro de Salud de la Ciudad.

El gobierno nacional desmintió este miércoles que haya rechazado el envío de vacunas Pfizer contra el coronavirus a través del mecanismo Covax, al tiempo que Vizzotti criticó el "uso político" de la pandemia y del tema de la compra de vacunas, y pidió que ciertos sectores "bajen la tensión y la obsesión que tienen" con la farmacéutica norteamericana.

Por otra parte, Quirós celebró la adquisión y la llegada de gran cantidad de dosis ocurrida en los últimos días. "Ahora nuestra tarea es aplicarla. rápidamente en el orden de prioridad que corresponde", dijo el funcionario. Y en ese sentido, explicó que el gobierno de la Ciudad irá comunicando "la apertura de nuevos grupos, yendo por edades en la población general ya sin comorbilidades".

"Probablemente vayamos bajando de a cinco años, pero es algo que comunicaremos en los próximos días", indicó Quirós, tras adelantar que prevén terminar con la vacunación de las personas de 18 a 60 años con condiciones preexistentes y de grupos estratégicos los primeros días de la próximo semana.

"Lo que hemos hecho hasta ahora es abrir hace unos días el empadronamiento de personas de 18 a 60 años porque los mayores de 60 ya han tenido la posibilidad de vacunarse, con condiciones acompañantes o de grupos estratégicos, de educación, de seguridad. Calculamos que vamos a terminar de vacunar a todo este grupo la semana que viene", precisó.

A partir de ahí, "lo que vamos a hacer una vez que estemos por completar y que tengamos las vacunas para seguir, cosa que está bastante avanzado, es comunicar la apertura de nuevos grupos y así lo que vamos a empezar es por grupo de edad en personas que no tienen comorbilidades, es decir población general probablemente vayamos bajando de cinco años y no de 10", detalló Quirós.