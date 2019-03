Por Luis Mendoza

lmendoza@cronica.com.ar

El juez federal Alejo Ramos Padilla ratificó en el Congreso que investiga una red "de magnitudes" de espionaje y de operaciones de inteligencia llevados a cabo por una organización paraestatal, en el marco de la causa que involucra a Marcelo DAlessio y al fiscal Carlos Stornelli, entre otros imputados.

"Soy el juez de la causa, voy a tomar todos los recaudos necesarios para preservar la investigación, para preservar la integridad y los datos reservados de las víctimas, y no voy a hacer conclusiones, sino que voy a exponer la información recogida hasta el momento", aclaró de entrada el magistrado en su intervención.

Fundamentó la aceptación a la invitación para exponer en el Parlamento en que "los jueces tenemos la obligación de poner en conocimiento a la ciudadanía el contenido de una investigación de estas características".

En la apertura de su extensa exposición ante la comisión de Libertad de Expresión de la Cámara Baja, convocada por el diputado kirchnerista Leopoldo Moreau, explicó que, ante la ratificación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) sobre que DAlessio no es un agente estatal, no estaba violando la ley que rige en la materia. Señaló que apenas dictó el procesamiento del falso abogado, la Comisión Bicameral de Fiscalización y Control de los Organismos y Actividades de Inteligencia, presidida por el senador Juan Carlos Marino, le requirió información, que remitió la semana pasada en cajas lacradas. Esos documentos podrían abrirse hoy en el plenario convocado por el legislador radical en sus oficinas de la ex Caja de Ahorro.

"Se trata de documentos, archivos y legajos que tienen información sensible", detalló y reprodujo ante los diputados un audio en el que se escucha a DAlessio resistirse al allanamiento, advirtiendo que para realizarlo debían hablar primero con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; con el titular de la AFI, Gustavo Arribas; o hasta con el propio presidente Mauricio Macri.

Además, sostuvo que "a esta altura de la investigación no hay afectación alguna a la Ley de Inteligencia Nacional" ya que tanto la AFI como el Ministerio Público, confirmaron que DAlessio "no es agente ni funcionario público".

El juez detalló que el empresario Pedro Etchebest denunció el 28 de enero pasado una "extorsión en curso", y que adjuntó 14 horas de audios, videos e imágenes, formulando una querella en la que implicaba a un juez y a un fiscal en el pedido de dinero. "Nunca creí que un fiscal de la Nación pudiera estar pidiendo dinero a quien decía públicamente que era agente de la DEA", aclaró respecto de Stornelli.

El juez fue muy cuidadoso a la hora de responder preguntas de los legisladores, para no entorpecer el curso de la investigación abierta, pero mostró copias de fotografías, leyó mensajes de WhatsApp y también hizo escuchar audios telefónicos de alto impacto en la sala.

Asimismo, reveló que en el allanamiento a DAlessio encontró una carpeta con la denominación "Informe Fantino", con un trabajo de inteligencia sobre el conductor del programa televisivo "Animales Sueltos", por la reunión privada que mantuvo con "una legisladora nacional". En esa instancia, Moreau le preguntó si se trataba de la senadora y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a lo que el magistrado le respondió afirmativamente.

A la reunión informativa realizada entre las 14.30 y las 19 en el Salón de Conferencias del Anexo "C", sólo asistieron legisladores del Frente para la Victoria-PJ y de otros bloques opositores, mientras que Cambiemos se abstuvo de participar por considerar que se trataba de "una puesta en escena" del kirchnerismo.



Audios

Durante su intervención, el juez de Dolores reveló conversaciones vía WhatsApp entre DAlessio y el empresario Mario Montoto -actual presidente de la Cámara de Comercio Argentino Israelí- sobre operaciones ilegales de extracción de personas desde Venezuela. "Todo perfecto, la extracción de los cuatro objetivos de la Embajada. El lunes seguramente regresamos por 48 horas a Venezuela. Aeronaves procedentes de Moscú y San Petersburgo, así lo requieren. Cuidate por favor", dice el mensaje divulgado por el juez con un teléfono celular.

En ese tramo de la presentación, hizo escuchar otro audio en el que el falso abogado se jactaba de haber logrado que un ex director de la filial argentina de PDVSA (la compañía petrolera venezolana) se "quebrara" por "los ilícitos" del ex presidente Hugo Chávez y de su sucesor, Nicolás Maduro. "Estimado amigo, de mi viaje he traído información valiosa de PDVSA en Argentina, la procesé y ya mañana tengo sentado a un ex director de la filial argentina que logré que se quiebre y quiere relatar todos los detalles de los ilícitos de Chávez y Maduro en la Argentina. Mañana lo siento con (el periodista Daniel) Santoro y el lunes con Stornelli. Es un espaldarazo para Macri y haré que así sea. Quería que fueras el primero que lo sepa", le contó el falso abogado a Montoto, ex integrante de la organización Montoneros.