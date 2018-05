La Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, resolvió por mayoría confirmar el procesamiento del ex presidente Carlos Saúl Menem, en el marco de la causa por la explosión de la Fábrica Militar de Río Tercero, ocurrida en 1995, y pidió se lo investigue como “autor mediato”, y no como “instigador” de estrago doloso agravado por la muerte de personas.

Con el voto por mayoría de los jueces Eduardo Avalos y Graciela Montesi y en disidencia del camarista Ignacio Vélez Funes, el tribunal confirmó el procesamiento sin prisión preventiva de Menem.

Por otra parte, la Cámara en su resolución -en orden al delito de “estrago doloso agravado por muerte de personas”- modificó el grado de participación atribuido al ex mandatario que ahora se fija en términos de “autoría mediata”, en lugar de “instigador”.

En agosto de 2013, el juez federal de Río Cuarto, Carlos Arturo Ochoa, había dictado el procesamiento de Menem y en febrero de 2014 ese procesamiento fue revocado y sobreseído en la causa. Ese fallo fue recurrido en Casación por los querellantes. La audiencia apelatoria se realizó el 14 de abril último, en los Tribunales Federales de la ciudad de Córdoba.

Autobiografía

Por su parte, el actual senador nacional Menem, rodeado de legisladores y ex funcionarios que lo acompañaron en su gobierno entre 1989 y 1999, presentó su autobiografía en el Congreso y alentó al senador justicialista Miguel Pichetto a presentarse como candidato presidencial en 2019. “Conoce cuáles son las necesidades de nuestra Patria. Si se lo mete en el alma y en el cuerpo, puede llegar a la Presidencia”, dijo el senador nacional por La Rioja, durante el acto que tuvo lugar en el Salón Illia del Palacio Legislativo, en el que hubo cánticos a favor del ex mandatario y aplausos.

En la presentación de su libro “Mi vida y mi historia política”, Menem, de 87 años y con mandato hasta 2023, sostuvo: “Creo que hice bien las cosas o medianamente bien y por eso triunfé en este mundo, el mundo de la política, tratando de hacer el bien común”.

Acompañaron al ex mandatario sus hijos Zulemita Menem y Carlos Nair; su hermano y ex senador Eduardo Menem; su sobrino y ex diputado Adrián Menem; los funcionarios de su gobierno Alberto Kohan (secretario general de la Presidencia), Alberto Rodríguez (jefe de Gabinete), César Arias (secretario de Justicia) y Alberto Lestelle (secretario de Lucha contra el Narcotráfico), entre otros. “Espero que el próximo presidente surja de ustedes, pero yo confío en él”, les dijo a los senadores peronistas por Pichetto.