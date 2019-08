La aplastante victoria del Frente de Todos sobre Juntos por el Cambio en las PASO no sólo generó sorpresas sino también reacciones violentas y de enojo en dirigentes del oficialismo. Uno de esos casos fue el de Ernesto Tito García, el delegado provincial de San Juan de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte ( CNRT), ferviente militante macrista, quien cometió un repudiable exabrupto en su cuenta de Facebook que lo llevó a perder su trabajo.



"Conclusiones preliminares de las PASO", arrancó escribiendo García. "No les des cloacas, les gusta la mierda", señaló. "No les de Bullrich, les gusta la merca", apuntó. "No les des educación, les gusta comerse las eses", agregó, entre otros comentarios despectivos y repudiables.

Luego de un aluvión de críticas por parte de los usuarios de Facebook, y pese a realizar un pedido de disculpas por la misma vía, García no pudo evitar que sus palabras le costaran el cargo. "No tengo más que palabras de arrepentimiento y disculpas a todos los ciudadanos por mi exabrupto después de las elecciones. Mis palabras no fueron acordes al cargo de un funcionario público. Pongo a disposición mi renuncia al Ministro Guillo Dietrich y al Presidente Mauricio Macri".

En tanto, desde la Dirección Ejecutiva de la CNRT lo reprendieron. "Siendo un funcionario público no puede hacer este tipo de declaraciones. Más allá de que sean a título personal y que haya pedido disculpas, fueron antidemocráticas y ofensivas hacia todos los ciudadanos y no se corresponden con los valores de la CNRT".