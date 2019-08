El presidente Mauricio Macri encabezó este martes por la tarde una reunión en Casa Rosada, con el eje puesto en la economía, acompañado por el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza; el titular del Banco Central, Guido Sandleris, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y el jefe de Gabinete, Marcos Peña.



El encuentro, que no había sido anunciado formalmente en la actividad presidencial que el Gobierno comunica todos los días, se prolongó por aproximademente dos horas y media, desde las 16.30 hasta las 19 horas, cuando empezaron a retirarse los asistentes.



El Presidente, que fue uno de los últimos en abandonar la Casa Rosada, superado solamente por el Jefe de Gabinete, se retiró sin brindar declaraciones a la prensa y solamente demoró su salida hacia el helipuerto presidencial para conversar en el Salón de los Bustos con el diputado nacional Eduardo Amadeo, mientras que Lacunza y Sandleris se retiraron juntos ante la mirada de los periodistas acreditados.



En tanto, la agenda vespertina de Macri también incluyó una audiencia con directivos de AT&T en la que estuvieron su CEO Global, Randall Stephenson; al presidente de DirectTV para América Latina, Manuel de Abelleyra, y al vicepresidente internacional de Asuntos Regulatorios de AT&T, Karim Lesina.



De ese encuentro también participaron el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi; el secretario de Gobierno de Modernización, Andrés Ibarra; la presidenta del ENACOM, Silvana Giudici y el asesor de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete, Matías García Oliver. AT&T es una multinacional estadounidense líder del sector medios y la mayor compañía de telecomunicaciones a nivel global.



En la Argentina, tiene presencia desde hace más de 20 años por medio de sus subsidiarias DirecTV Argentina y Turner Argentina, además de la distribución de contenido HBO por medio de licenciatarios.



El Presidente de la Nación también recibió la visita de los intendentes electos de Río Tercero, Marcos Ferrer, y de Bell Ville, Carlos Brinner, quien obtuvo su reelección el domingo pasado en Córdoba con el 70 % de los votos, acompañados por su correligionario y jefe de la bancada del oficialismo Mario Negri.



"El Presidente nos alentó a seguir trabajando y a seguir en este camino de reconstrucción y de engrandecimiento de nuestro país y a ser parte de esto. Nosotros lo vamos a acompañar para generar una transformación que el país necesita y que no hay que detenerla. No me cabe ninguna duda de que Córdoba ha dado señales concretas y es un lugar donde el Presidente tiene una fortaleza mayor que en el resto del país. Somos conscientes de que es una elección nacional y que probablemente sólo con Córdoba no alcanza y entonces hay que poner un poco más de esfuerzo y convencimiento; creer que se puede y seguir trabajando para lograr el triunfo", dijo Ferre y otros medios acreditados de Casa Rosada.



Por su parte, Brinner dijo que, de cara al 27 de octubre, "deben pasar dos cosas: la primera no olvidarnos de fiscalizar ninguna mesa y ser muy estrictos en eso y la segunda cuestión es convencer a la gente de que vote, de que es la opción, y soy optimista de que podemos subir muchos puntos. Hubo actas netamente fraudelentas que yo personalmente vi. Estamos largando la campaña".