El ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, condenado por la tragedia de Once, habló en exclusiva en " Solo Periodismo" por Crónica HD y explicó que su pedido de prisión domiciliaria se debe a un episodio sufrido hace un año donde casi pierde la vida.

Haciendo memoria, Jaime relató: "Tomé una pastilla que me produjo un cuadro de inconsciencia de 30 horas", agregando que " Aníbal Fernández vino a visitarme durante este lapso y ni siquiera me acuerdo". Varias horas después, el ex secretario fue encontrado inconsciente en el suelo de su celda, por lo que tuvo que ser reanimado por los médicos de la cárcel.

Luego de este episodio, sus compañeros de prisión y los profesionales de la salud le aseguraron que había intentado colgarse en su celda para quitarse la vida: "Recuerdo que cuando los médicos me despertaron había una soga colgada en la ventana, por lo que me di cuenta que eso debí hacerlo yo mismo".

Respecto a su situación dentro del penal, dijo que las condiciones son pésimas y sufre abuso de autoridad. "Cada vez que tenemos una visita, tenemos que desnudarnos, levantar nuestros testículos y abrir el ano. Pareciera que soy desnudista", contó.

Por otra parte, respecto a su situación judicial y condena, cree que "así como hubo en otro ámbitos, tendría que haber un 'nunca más' con la persecución", ya que "mi detención fue ordenada por el ex presidente Mauricio Macri y Germán Garavano en una reunión con el juez Julián Ercolini para tapar la noticia de las cuentas del Macri que aparecieron en los Panama Papers".

También, reveló que a pesar de que en su opinión la causa de la tragedia de Once en su contra no tenía ningún sustento, decidió aceptar la prisión preventiva "por respeto a las familias de los fallecidos" y no alimentar al "circo mediático". Además, dijo que "con Néstor Kirchner sabía que nos iba a pasar esto cuando decidimos ir contra los poderosos".

Jaime aseguró que el desastre en la estación ferroviaria "fue un homicidio ordenado al chofer Marcos Córdoba", por lo que "habría que averiguar quién dio esa orden porque es claro que alguien lo hizo". Por último, pidió justicia por las victimas, "que no es la mentira que hicieron".