El ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, dijo este lunes que los policías de Avellaneda que se tirotearon el pasado viernes con miembros de la Federal son "delincuentes" y que "quien negocia con el narcotráfico no puede estar un segundo adentro de la fuerza y del Estado".



"El hecho fue una desgracia porque fue un operativo en un entorno raro, un lugar raro y estamos investigando profundamente con Asuntos Internos para saber si se trató de un hecho aislado, pero puede ser una forma de operar que tenían estos malos policías", dijo el funcionario este mediodía en diálogo con Crónica HD.



Ritondo fue consultado por el ascenso a comisario que se le dio el año pasado a Hernán David Martín (43), el jefe del Gabinete de Drogas de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Avellaneda que murió en el lugar y cuyo patrimonio era investigado desde octubre pasado.



Al respecto, consideró que "hasta que se termina una investigación y no está terminada una causa, por más que exista una imputación, no se niega un ascenso", ya que "en el momento sólo se está evaluando si el policía tiene el puntaje suficiente" para ser promocionado.



En tanto, el ministro aseguró que su gestión "lucha contra las mafias externas e internas en la provincia de Buenos Aires" y que desde que asumió, se apartó a más de 12.700 efectivos, "a un promedio de once por día".



"También hemos tomado la decisión de que Asuntos Internos sea comandado por civiles y que dependa directamente de mí como ministro, para que aquellos que son delincuentes estén afuera de la fuerza", finalizó.