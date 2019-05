Roberto Lavagna brindó este lunes una conferencia en el aula magna de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del Salvador en la que afirmó su deseo es llegar a la Casa Rosada tras las próximas elecciones a realizarse en octubre.

El referente de Alternativa Federal no se alteró por el anuncio de la fórmula Alberto Fernández - Cristina Kirchner del último sábado.

Lavagna se retiró de la función pública hace 14 años y recién en 2019, volvió a recobrar protagonismo tras la viralización de una foto junto al gobernador de Santa Fe Miguel Lifschitz.

Las definiciones llegarán el próximo miércoles, tras la reunión que mantendrán, en un lugar y horario no definidos, junto al gobernador cordobés Juan Schiaretti y otros referentes del partido.

El economista se refirió al citado encuentro y manfestó: "Lo que hay es una ratificación de la idea de consenso. Eso es lo que diferencia las cosas. Hoy hay un lado de la grieta que sigue estando, simplemente designó su fórmula, pero sigue estando, no hay cambio desde el punto de vista de cómo ven el país. Del otro lado está el Gobierno ratificando sus políticas. Frente a eso está la idea de consenso, con peronistas, radicales, socialistas, GEN, sectores del partido desarrollista MID, esto está plenamente ratificado y justificado por lo que conteste hoy mismo. Fíjense cuál es, desde el punto de vista política, lo que se propone de ambos lados de la grieta: tratar de achicar ese centro progresista que busca consensos".

Al ser consultado sobre si la fórmula Fernández-Fernández era un corrimiento al Centro, sostuvo: "¿Son genuinos en eso? ¿O solo lo hacen para quedarse con parte de la gente que se había acercado a nuestro espacio? ¿Es por razones electorales o por convicción? No creo que haya habido ningún cambio, más allá de la designación de una fórmula. Hay declaraciones sobre la Justicia que ratifican la idea de que son un lado de la grieta. Y del otro lado está el Gobierno que no se mueve en nada en términos de cómo ve el país y qué alternativas hay de futuro".

"Sólo cambios y corrimientos políticos, pero no cambios de conducta, que son los que nos van a permitir salir del estancamiento, no los discursos vacíos de contenido", agregó en una charla con Infobae.

Sobre si discrepa con Sergio Massa o no, aclaró: "No pienso lo mismo, vamos con la ratificación plena de Consenso 19. Él irá con su exposición y se verá si se puede continuar juntos o no. Nadie dijo que necesariamente hay que continuar juntos".

"Lo primero que tenemos que definir es lo otro. Si se van a querer ir con Cristina o con el Gobierno. Esa es la primera respuesta que tenemos que tener ¿Vamos a hacer una PASO entre uno que se quiere ir para un lado, entre otro que se quiere ir para el otro lado, y nosotros que ratificamos Consenso 19? ¿Cuál es el sentido lógico de eso?", añadió.

Además, eludió referirse a Alberto Fernández, con quien compartió el gobierno de Néstor Kirchner: "Problema de ellos. Mi preocupación no pasa por ello, sino porque seamos capaces y convincentes en la idea de que a Argentina le hace falta un gobierno de unidad nacional y de consensos. Nuestra tarea es tratar de que esto pase. A veces cuesta porque el periodismo tiene un enfoque distinto de las cosas, se enfoca en lo accesorio y no en lo principal. Algunos seguramente por intereses y otros porque la corriente los va llevando".

Por último, aseguró que va a ser candidato a presidente y las propuestas que tiene para el país del consenso. "Mantenernos al margen de los dos lados de la grieta, para que no nos lleven para un lado ni para el otro. Ellos, el Gobierno y Cristina, son la grieta. Nosotros somos la antigrieta, como lo definió Schiaretti el otro día", concluyó.