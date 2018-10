Paolo Rocca, el dueño de Techint, declaró este viernes ante el juez Claudio Bonadio en el marco de la causa relacionada a los cuadernos que detallen el presunto pago de coimas en la obra pública durante la gestión kirchnerista y aseguró que no sabía nada sobre esta situación que admitió haber hecho realizado, Luis Betnaza, ejecutivo del grupo.



En esta jornada, el empresario se presentó en los tribunales de Comodoro Py 2002 para brindar su testimonio, y allí negó haber estado al tanto de supuestos pagos al tiempo que subrayó que él no era quien tenía esta potestad sino que era Betnaza. Cabe recordar que este último reconoció haber efectuado pagos en negro al gobierno de Cristina Kirchner durante 2008.



Por otra parte, Betnaza recordó que mantuvo "varias reuniones" con la ex presidenta en donde le solicitó "al gobierno argentino que intercediera" como mediador frente a Hugo Chávez quien era presidente de Venezuela, debido "al peligro de nacionalización” por parte de una de las empresas lideradas por Rocca en el mencionado país.



En esta línea manifestó que los pagos fueron por una causa humanitaria relacionada con preservar la seguridad del personal que trabajaba en Sidor.



Ante estos dichos, Rocca se despegó negando tener conocimiento de los sucesos, y manifestó que Betnaza y Héctor Zabaleta (otro director de Techint) quien en la caus. tiene falta de mérito, serían los responsables.



Por último, cabe recordar que el dueño de Techint no es nombrado por Oscar Centeno en sus cuadernos aunque si fue mencionado por el financista Ernesto Clarens, quien ya declaró ante Bonadio, por estar señalado como una de las personas que entregó presuntas coimas durante el gobierno kirchnerista.



Domiciliaria para Lascurain



Por la misma causa, la Cámara Federal le concedió la prisión domiciliaria Juan Carlos Lascurain, ex presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) por cuestiones de salud, aunque reconocieron que será vigilado mediante una electrónica.