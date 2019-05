Luego que el Gobierno confirmara la convocatoria al diálogo para encontrar consensos entre todas las fuerzas políticas y en donde incluiría a la ex presidenta Cristina Fernández, el precandidato presidencial de Frente para la Victoria-PJ Agustín Rossi aseguró: "Si convocan a Cristina para firmar este acuerdo, así como está, seguro no lo va a firmar", aunque no descartó que "si la convocatoria es a agenda abierta" se puedan sentar a dialogar.

"Habrá que ver la calidad de la convocatoria", sostuvo Rossi, aunque dejó claro que "esta hoja de ruta, así como está, seguro no la va a firmar".

Al cuestionar la política economica del Gobierno, el diputado advirtió que si los llaman a firmar este acuerdo de diez puntos, "no tenemos nada que hacer".

El jefe del bloque de diputados de FPV-PJ admitió que "si la convocatoria es con agenda abierta", se pueden "sentar a dialogar", y sostuvo que si los convocan, lo analizarán.

En declaraciones a FM Futurock, Rossi consideró que "el acuerdo es la hoja ruta de trabajo del FMI" y que "es para los mercados, y no pensando en el pueblo argentino".

En ese sentido, reiteró que "en desacuerdo" con la política económica del gobierno y que "el vértice del debate tiene que ser cómo Argentina vuelve a crecer y cómo se generan puestos de trabajo".

Respecto a la situación económica, el diputado santafesino consideró que "el supuesto temor a Cristina" de los mercados "es un invento del gobierno".

Teniendo en cuenta , Rossi adelantó que "si Cristina decide ser candidata a presidenta", estará "a disposición" de ella, para que defina su rol institucional.