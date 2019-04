El tribunal oral que juzga al empresario Alberto Samid por supuesta asociación ilícita y evasión ordenó su captura por faltar a dos audiencias del debate, que se encuentra en sus instancias finales.

La decisión fue del Tribunal Oral en lo Penal Económico (TOPE) 1, luego que Samid no se presentara a la audiencia fijada para el domingo último y la de este miércoles, informaron fuentes judiciales.

El empresario brindó una entrevista a Crónica HD, aseguró que no se entregará y denunció un supuesto intento de extorsión por parte del fiscal de la causa, Gabriel Pérez Barberá, para poner fin a la investigación a cambio 1.800.000 dólares.

"Ojalá que no me encuentren, yo no me voy a entregar", aseguró Samid durante la entrevista en la que, consultado sobre la supuesta extorsión, dijo que se dio en "un diálogo de treinta segundos" y que no llegó a grabarlo. "Yo esa plata no la tengo y, si la tuviera, tampoco la voy a poner", afirmó Samid.

Fuentes policiales confirmaron que el dirigente peronista y empresario de la carne está siendo buscado por fuerzas de seguridad, mientras que en los tribunales federales de Comodoro Py avisaron a su defensa que tiene la posibilidad de presentarse por sus propios medios.

En una audiencia previa, el fiscal Barberá pidió una condena de seis años y medio de prisión para el empresario conocido como “el rey de la carne”. Samid es juzgado por supuesta asociación ilícita, sobre la base de una investigación abierta en 1996 por evasión impositiva en sus frigoríficos.

"Me quieren ir a hacer tomar agua podrida a (la cárcel de) Ezeiza y yo, con 71 años, no estoy para eso. Si me agarran, mala suerte", manifestó el empresario.

La causa estaba a punto de prescribir por el tiempo que pasó desde la supuesta comisión del delito, por lo que TOPE 1 decidió iniciar el juicio el 18 de marzo pasado, y fijar audiencias durante los fines de semana.