David Adrián Martínez, mejor conocido como “El Dipy”, será candidato a concejal en el municipio de La Matanza. Así, se une a una nutrida lista de “famosos” que buscarán un cargo en las próximas elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), junto a Brian Lanzelotta, Cinthia Fernández y Alberto Tarantini entre otros.

Tras la incertidumbre inicial, será parte de la lista que encabeza el médico Facundo Manes en la Provincia de Buenos Aires y su rival en la interna no será otro que Hector “Toty” Flores, actual diputado nacional y ex precandidato a vicepresidente de Elisa Carrió en el 2015. El matancero estará en la boleta bajo el nombre de Diego Santilli, quien finalmente será candidato. Está será oficialmente la interna de Juntos por el Cambio en Buenos Aires.

El cumbiero se fue acercando a la política muy de a poco hasta llegar a lanzarse como candidato.

El ganador las primarias (Dipy o Flores) encabezará la fórmula opositora para el Concejo Deliberante en las elecciones generales de próximo 14 de noviembre.

El flamante precandidato, comenzó siendo DJ en la Matanza y en una de las fiestas para las que fue contratado conoció a Sergio "Fideo" Galván, ex-integrante de la banda Supermerk2, con quien le dieron nombre a la banda “El Empuje”. Entonces, en el año 2006 dejó atrás su nombre, solo para retomarlo en la futura boleta, para ser conocido como “El Dipy”.

Tras varios años de una exitosa carrera en el mundo de la música, el cumbiero participó en Showmatch en el año 2017, siendo el quinto eliminado del reality. Años después comentó que no disfrutó su estadía en el certamen, ya que se lo tomó realmente como una “competencia”.

Se acercó a Juntos por el Cambio cuando intercambió tweets con Mauricio Macri.

Alcanzó fama internacional el pasado 2020, cuando su canción "Par-Tusa", se escuchó en los festejos del Paris Saint Germain (PSG) cuando fue finalista de la Uefa Champions League de ese año. Futbolistas como Neymar, Kylian Mbappe y Ángel Di María entonaron el tema en medio de los festejos. Luego se supo que si el PSG finalmente levantaba la “orejona”, el cantante iba a ser invitado a la celebración para cantar en vivo.

Dos días después del pedido, apareció la imagen y se volvió viral.

También fue durante el año anterior, cuando el “Dipy” comenzó a salir en programas de televisión para comentar sobre la actualidad política del país. “El político cuando habla miente, cuando calla encubre, cuando está en el poder roba, cuando no está en el poder destruye y cuando empezás a confiar en él, te traiciona. Cuando vos vez en la televisión que te están mintiendo en la cara llega un momento que decís ‘para loco, que me la pongas está bien, pero no toda’. Es como que todo el tiempo no sabés en quien creer”, expresó el cantante en el programa Polémica en el Bar, allá por el último noviembre.

Por si fuera poco, recientemente fue parte de una divertida historia en Twitter, que terminó con una foto suya con el ex presidente Mauricio Macri.

Un reconocido hincha de Racing, competirá contra Hector "Toty" Flores en la interna.

“Podrido me tienen diciéndome macrista. Ni lo conozco a Macri. ¿Tanto quieren que lo conozca? ¿Qué les pasa… si no pienso cómo ustedes soy de Macri? Me cansaron. Solo por el placer de verlos reventar de bronca a los K, le voy a pedir una foto. Hola @MauricioMacri”, escribió en su cuenta de Twitter el pasado primero de junio. “Cuando quieras hacemos la foto”, fue la respuesta del actual funcionario de la FIFA.

Finalmente, dos días después apareció la esperada foto entre ambos, la cual circuló por la misma red social. “¿Qué pedí? Foto. ¿Y qué pasó? ¡Salió selfie con @mauriciomacri! ¡Hasta almuerzo pegué! Besis para todes…”, redactó esta vez el Dipy.