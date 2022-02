El acuerdo anunciado por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional ( FMI) es uno de los temas centrales de la reunión que la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio lleva a cabo este jueves en Olivos. La intención de los principales referentes de la alianza opositora es analizar el entendimiento y unificar posturas, luego de haberse conocido diferentes opiniones en los últimos días.

Del encuentro participan las principales figuras de Juntos por el Cambio, entre ellas el ex presidente Mauricio Macri; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; y la titular del PRO, Patricia Bullrich. También se encuentran el gobernador jujeño, Gerardo Morales; los senadores Alfredo Cornejo y Luis Naidenoff; y los diputados Cristian Ritondo y Mario Negri.

La reunión comenzó cerca de las 13 y continuará hasta las 18 en un salón de Olivos, ubicado a sólo 200 metros de la residencia presidencial. Será en un clima donde los diferentes sectores de Juntos por el Cambio buscarán bajar tensiones, ya que los posibles presidenciables de la coalición comenzaron a desplegar sus estrategias de cara a las elecciones de 2023.

Acuedo con el FMI: cuáles son las posturas en Juntos por el Cambio

Luego de anunciarse el entendimiento con el organismo multilateral, los referentes del espacio dieron a conocer distintas opiniones. Por ejemplo, Rodríguez Larreta insistió en tener "la letra chica" del entendimiento y reclamó al gobierno nacional "un plan económico donde se enmarque ese acuerdo, un plan que nos diga cómo vamos a crecer".

En cambio, Patricia Bullrich advirtió que JxC no debería acompañar si el kirchnerismo no respalda el proyecto en el Parlamento. "O ellos votan todos juntos, o hay que derogar la ley que ellos armaron para que el acuerdo que firmen pase por el Congreso”, afirmó días atrás, en medio de las repercusiones por la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque de diputados del Frente de Todos.

Desde el radicalismo y la Coalición Cívica adelantaron su predisposición a facilitar el acuerdo con el Fondo. "Hay que dar quórum y no impedir que el Gobierno no tenga el acuerdo. De no ser así habría un perjuicio para la economía y, cuando esto pasa, los platos rotos los terminan pagando los más pobres”, expresó Morales, gobernador de Jujuy y titular del Comité Nacional de la UCR.

En tanto, Elisa Carrió, fundadora de la Coalición Cívica, reunió el fin de semana al bloque de este espacio y les pidió respaldar el entendimiento con el FMI en el Congreso. “Se deben honrar las deudas porque es lo que corresponde. No acordar sería la bancarrota. Sabemos que este gobierno no tiene política económica, pero tenemos que apoyar la intención de alcanzar un arreglo por la deuda”, manifestó en el encuentro partidario.