Por Damián Juárez

djuarez@cronica.com.ar

En clave electoral, el Consejo Directivo Nacional del PRO se reunirá este lunes 10 de diciembre, cuando se cumplan tres años de gobierno de Mauricio Macri, para analizar luces y sombras de la gestión. Habrá un repaso de lo que fueron estos tres años de gestión y sobre todo se analizarán estrategias electorales, ya que el 2019 estará marcado políticamente por la elección presidencial. En un balance rápido, los integrantes de la coalición de gobierno se van a felicitar por lo que observan como un avance (la reinserción de Argentina en el mundo y el exitoso G20 que acaba de finalizar) y también habrá reproches por la situación económica, la inflación de casi 50% anual y los sueldos que no alcanzan.

Desde las 14.30 formularán discursos el jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el jefe de gabinete, Marcos Peña; la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, clave en los acuerdos del gobierno con los gobernadores. No está prevista la presencia de Mauricio Macri: los estrategas de la campaña creen que debe mostrar gestión y de momento no involucrarse de lleno en la actividad partidaria. Sí se sumarán a los debates la vicepresidenta Gabriela Michetti y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien estuvo en el candelero por la polémica reglamentación sobre el uso de armas letales por parte de las fuerzas de seguridad.



Diciembre, en la mira

Desde el gobierno se observa con lupa el siempre complicado mes de diciembre. Hay un amplio operativo de contención social dedicado a los bolsones de pobreza más calientes del conurbano, con el objetivo de que no haya desbordes. La ministra Carolina Stanley, de Desarrollo Social, respondió a los piquetes que la última semana coparon el centro porteño: "No nos van a extorsionar. No podemos permitir que algunos se aprovechen de la vulnerabilidad de otros con fines personales o políticos y tomen a la gente de rehén".

Una vez superada la incertidumbre de diciembre, el gobierno encarará desde el verano de lleno el año electoral. Las encuestas muestran descontento hacia el Presidente de muchos sectores que lo votaron. Los motivos apuntan a la situación económica. Macri cree que estos números cambiarán y que la mejora del bolsillo hará que la gente vuelva a confiar en Cambiemos. En paralelo hay preocupación en el PRO por la figura de Cristina, que sigue midiendo bien en el conurbano profundo. La clase media, en tanto, muestra gran descontento con Macri pero tampoco ansía mayoritariamente el regreso de la ex mandataria. Es un grupo que se siente sin representación y tiene la impresión de que el peronismo alternativo está aún verde y sin candidato.

Dentro de las variantes peronistas, manifestaron ganas de ser candidatos Scioli, Rossi y Solá, aunque todos están cercanos a Cristina y, si ella decide jugar, darán un paso al costado. Del lote no K -Massa, Urtubey, Schiaretti y Pichetto- de momento nadie logra perforar los diez puntos en las encuestas. Este es el panorama a 11 meses de las elecciones que definirán el futuro del país.