Senadoras de distintos bloques políticos se solidarizaron este miércoles, durante la sesión extraordinaria del Senado, con la actriz Thelma Fardin, quién denunció por abuso sexual al actor Juan Darthés.



La senadora de Cambiemos y vicepresidenta de la Banca de la Mujer, Gladys González, afirmó que "lo más difícil es animarse a hablar" y aseguró que "todo el Senado se compromete con esta agenda tremenda, que es la expresión más terrible del patriarcado y el machismo que impera en todos los órdenes de la sociedad".

"Me emociona que nuestros compañeros varones nos acompañen en esta agenda, ya que no se trata de una lucha solo de las mujeres", sostuvo González durante la sesión y advirtió que se debe producir "un cambio cultural en la perspectiva de género que es transversal".



La senadores del PJ de La Pampa, Norma Durango, se pronunció por su parte "en contra de toda forma de abuso sexual" y advirtió que desde la Banca de la Mujer en el Senado seguirán "trabajando para combatir y denunciar estos abusos".

Magdalena Odarda, por su parte, planteó una cuestión de privilegio contra los miembros de la Cámara de Diputados que en su momento, dijo, "no dieron quórum cuando se trató la ley nacional de emergencia de violencia contras las mujeres".

En @SenadoArgentina logramos aprobar por unanimidad el proyecto que declara la emergencia social por violencia contra las mujeres, pero en @DiputadosAR, el bloque de @cambiemos lo cajoneó y terminó caducando en noviembre pasado #MiraComosNosPonemos #NoEsNo https://t.co/Lf1zfSe6T3 — Magdalena Odarda ���� (@MagdalenaOdarda) 12 de diciembre de 2018



"No nos callamos más, miren cómo nos ponemos, es la frase que está en todas las redes y es la bandera de todas", declaró la senadora del Frente Progresista por Río Negro.