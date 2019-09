La discusión sobre el bono para los trabajadores privados cumplió ayer 15 días sin haber concluido. Luego de la reunión del lunes, en la que dirigentes de la Unión Industrial Argentina y la CGT acordaron finalmente los términos en los que se daría el pago de 5.000 pesos, ayer resurgieron las voces que se oponen a la "letra chica" difundida por el mismo gobierno.

Según trascendió, cada sector deberá definir los tiempos y condiciones del pago, que podría darse hasta en cinco cuotas como pidieron desde la CAME. También que será considerado un pago a cuenta de futuros aumentos salariales, como un adelanto de las paritarias.

Hay que sacar el rótulo de bono: lo que se dispone es una suma de 5 mil pesos no remunerativos a pagar en 1 vez en octubre. Se pueden articular en otros plazos de acuerdo a las dificultades en cada actividad en la mesa de negociación colectiva.@nelsonalcastro @Continental590 — Hector Daer (@hectordaer) September 25, 2019

Asimismo, quedarían excluidos los trabajadores particulares y el personal doméstico. También se aclara que el importe será proporcional a la jornada laboral: si alguien tiene un horario reducido percibirá una suma menor. Desde la Casa Rosada, en tanto, aseguran que en los próximos días se dará un nuevo encuentro -que estaba anunciado para el martes que pasó- en el que finalmente se firmará un acuerdo que será posteriormente plasmado en un decreto del presidente Mauricio Macri.

El propio secretario general de la CGT, Héctor Dáer, cayó este miércoles en una breve contradicción al declarar que "es de pago obligatorio, de 5.000 pesos y en una cuota", tras lo cual aclaró que "se pueden articular en otros plazos, de acuerdo a las dificultades que exista en cada una de las actividades".

"Se dispone de una suma de 5.000 pesos no remunerativos, que se pueden pagar en plazos de acuerdo con las dificultades de los sectores. Hay empresas que lo pueden abonar fácilmente, pero las pymes tienen muchísimas dificultades", planteó el dirigente en diálogo con radio Continental.

En ese marco, se hizo eco de las aclaraciones que realizaron desde algunas cámaras empresarias para señalar que no es un bono sino un pago a cuenta de paritarias: "En los hechos, seguramente, va a ser traer la revisión que estaba para más adelante acordada en las paritarias, para estos días", aseguró.

Dicen que no

Mientras tanto, los empresarios adoptaron diferentes posturas respecto del pago. Mientras algunas firmas anunciaron que darán un extra a sus empleados, otras anticiparon que no podrán hacer aporte de ningún tipo Este miércoles, el titular de la UIA reiteró que "el que no lo pueda pagar, no lo va a pagar", al tiempo que cámaras empresarias de Mendoza, Chaco y Catamarca señalaban que la crisis económica impedirá a la mayoría de ellas poder costear el pago.