El juicio oral a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la que está acusada por presuntas irregularidades en la obra pública se reanudó este lunes en los Tribunales de Comodoro Py. A diferencia de las audiencias anteriores, la ex mandataria no estuvo presente en la sala porque tenía programada una reunión de bloques del Senado.

La tercera audiencia inició cerca de las 9.30 y continuó con la lectura de la acusación a los 13 imputados por parte de los fiscales que investigaron el caso, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques. El juicio se reanudará el lunes.

El Tribunal Oral Federal 2 notificó al abogado de la ex mandataria, Carlos Beraldi, que tiene 48 horas para presentar un escrito "firmado por la imputada que de cuenta de haberse informado de cuanto ocurra" en la audiencia.



Beraldi se sentó solo en la última fila de la sala AMIA del subusuelo de los tribunales federales de Retiro, donde en las dos primeras audiencias estuvo acompañado por Cristina Kirchner.



La senadora presentó un escrito el viernes último en el que dio cuenta de un compromiso en el Senado Nacional previsto para las 10.30 y por ello notificó que no concurriría a la audiencia en los tribunales de Comodoro Py 2002. El Tribunal la había autorizado a faltar en caso de que el juicio se superpusiera con su labor parlamentaria.



En la sala de audiencia estuvieron presentes los demás acusados, entre ellos los detenidos ex ministro de Planificación Julio De Vido, el empresario Lázaro Báez y el primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner.



Los jueces Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu juzgan a la ex presidenta como presunta jefa de una asociación ilícita que cometió delitos en el manejo de la obra pública en Santa Cruz, entre ellos el direccionamiento de las adjudicaciones a favor de empresas de Báez.

El titular del bloque Unidad Ciudadana en el Senado, Marcelo Fuentes, expresó que el motivo del encuentro, que impidió que la ex mandataria asistiera al juicio, era de "carácter urgente". "Se trata de las preocupaciones de organismos de derechos humanos en torno a una serie de temas de agenda legislativa que no coinciden con la agenda de derechos humanos en la cual estamos contestes todos estos bloques", explicó el senador.



La reunión se llevó a cabo esta mañana en el despacho de la senadora Fernández de Kirchner, en el tercer piso del Palacio Legislativo. Además de los nueve miembros del bloque de Unidad Ciudadana, fueron invitados los senadores Fernando "Pino" Solanas, Magdalena Odarda y María Eugenia Catalfamo.