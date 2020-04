El canciller Felipe Solá afirmó este miércoles que el gobierno no dejará "desamparado" a ningún ciudadano argentino "que se encuentra en el exterior y quiere volver al país", dijo que hay más de 24.500 personas en lista de espera pero no hay un cronograma de regreso por la decisión de las aerolíneas de reducir la cantidad de vuelos.



“No vamos a dejar que ningún argentino caiga en situación de desamparo”, aseguró el canciller durante la videoconferencia que organizó la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Solá afirmó que el programa de regreso empezó el 11 de marzo y que se le pidió a los consulados argentinos en el exterior que hicieran una lista con el orden del vencimiento del pasaje de cada uno de ellos, aunque después la prohibición de vuelos regulares y la decisión de compañías aéreas de no hacer vuelos complicó la situación.

“En Madrid, por ejemplo, hay una larga lista de espera. Porque muchos argentinos se reúnen allí. Pero hubo empresas que cancelaron sus vuelos y dejaron de a pie a muchísimos argentinos”, comentó. El ministro Solá indicó que “Madrid fluye como podemos, no como queremos” porque “allí fallaron una cantidad de vuelos”.

Según el canciller, eso pasa con “Madrid, con Miami en menor medida, con México y Centro América” pero que “lo más preocupante es el sudeste asiático porque allí hay menos vuelos todavía”. El funcionario también mencionó que el gobierno argentino negocia de manera permanente con las aerolíneas y que la actitud de algunas de esas empresas “en muchos casos pasa por el abuso”.



Solá agregó: “No vamos a mezquinar un peso en la medida en que la cosa se vuelva más fea, pero no caeremos en el abuso de empresas que como no vuelan y están muy mal, caen en eso y piden 400 mil dólares para poner un avión a disposición”. Además, indicó que “estamos cortos de aviones y con miedo de que las aerolíneas que prevén una época sin vuelos en el mundo y descuentan quiebra o default privado, dejen de volar”.

“No podemos dar un cronograma porque estamos en negociaciones. Nos ocupamos todo el día de todos y tenemos en la cabeza a todos”, insistió. Solá también dijo que “ el problema no es tanto de aviones, sino de tripulaciones” porque " como son destinos peligrosos tienen que ser voluntarias por convenio”.Por otro lado, el ministro precisó que la lista de espera de los ciudadanos que quieren regresar es de 24.501, pero que “ ese universo se expande constantemente”. “ La cantidad de argentinos llegó a ser de 20 mil. Y en este momento es de 24.501, de los que 4.600 son vulnerables”, afirmó Solá quien enumeró que de ellos “ 6.600 están en Europa, 6.100 en América del Sur, 4.646 en EEUU y Canadá, 4.200 en América Central y 2.800 en Asia, África y Oceanía”.El canciller indicó que hasta el 17 de abril habían ingresado 67 mil argentinos por Ezeiza y calculó que actualmente ese número subió a 70 mil, que se suman a los más de 180 mil que ingresaron por tierra. “ Estamos repatriando a entre 400 o 500 por día. Es un ritmo bajo viendo que la lista se engrosa del otro lado. Sabemos que la voz de los que están clavados afuera va a ser más desesperante cuanto más necesaria se vuelve conocer la certeza de cuándo volver”, sentenció.