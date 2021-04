Un joven que tiene una parálisis cerebral le recriminó a Alberto Fernández, que estaba "harto" de que "minimicen la capacidad intelectual", luego de que el mandatario dijera que los chicos con "capacidades diferentes no entienden el problema sanitario que enfrentan".

"Con todo respeto le digo que estoy en silla de ruedas, pero no por eso no significa que no pueda entender la grave situación del país y del mundo como usted dijo", fue el mensaje que el estudiante de diseño multimedial llamado Ivan Davidovich, de 21 años le envió al Presidente.

En ese sentido, Davidovich expuso que cree muchas de las personas con capacidades no reciben la vacuna contra el coronavirus porque no entienden "la situación" del país. "Yo soy una persona como cualquier otra”, aseveró.

"Somos personas con derechos, debería informarse, Alberto. A veces sueño con un país mejor, pero con este tipo de comentarios es difícil imaginarlo. Señor Presidente, le propongo juntarme con usted para que aclare lo que dijo en público y mostrarle que somos capaces”, concluyó el joven.

Los dichos del presidente que fueron duramente criticados por la sociedad

Alberto Fernández había rectificado la decisión de suspender las clases presenciales duerante 15 días luego de la legada de la segunda ola de coronavirus.

"Hay que ver lo difícil que es porque todo este tiempo yo escucho a todos: he hablado con maestras de chicos con capacidades diferentes y lo difícil que es trabajar con esos chicos que no entienden el problema sanitario que enfrentan", había dicho el mandatario en su discurso del jueves pasado.

Tras los dichos, el Presidente debió realizar un curso de “capacitación sobre modelo social de la discapacidad y comunicación accesible” con las autoridades de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El encuentro fue en la Casa Rosada y tuvo lugar en el despacho del mandatario nacional. Del mismo participaron el director ejecutivo del organismo, Fernando Galarraga; la subdirectora ejecutiva, Greta Pena; la coordinadora de Comunicación, Verónica González y la jefa de Asesores, Antonella Cozzi.

Durante el encuentro @alferdez realizó una capacitación sobre el modelo social de discapacidad y comunicación accesible, a la vez que se acordó promover esta formación para los integrantes del Gabinete nacional.



Mas información: https://t.co/tzfEzTDQEB — Agencia Nacional de Discapacidad (@andiscapacidad) April 19, 2021

“Un país inclusivo se construye con todos y todas. Eliminar las barreras que impiden a las personas con discapacidad el pleno ejercicio de sus derechos es posible si estamos activos, partícipes y siempre aprendiendo”, remarcó el Presidente tras la capacitación.

El mensaje de Iván Davidovich al Alberto Fernández

