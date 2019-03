El fiscal federal Carlos Stornelli fue llamado por tercera vez a indagatoria para el próximo viernes por el juez federal Alejo Ramos Padilla, en la investigación por supuesta extorsión y asociación ilícita que tiene detenido al supuesto abogado Marcelo D´Alessio.



Sin embargo, el fiscal pidió una prórroga porque su abogado, Roberto Ribas, tiene una audiencia en un debate pautada con anterioridad.

La citación era a las 11 de la mañana "bajo apercibimiento de ley", tal cual explicitó el juez, luego de que Stornelli faltara a dos llamados anteriores, el último el pasado miércoles.



El fiscal está acusado por tres hechos, uno de los cuales es sobre el empresario Pedro Echebest, quien instó la denuncia luego de que D´Alessio le reclamara 300.000 dólares a cambio de no involucrarlo en la causa de los cuadernos del chofer Oscar Centeno.



Antes de que Stornelli pidiera la prórroga, se manejaba la hipótesis de que, en caso de no concurrir a la indagatoria, el juez lo declarara en rebeldía. En la causa ya están detenidos D´Alessio y los ex comisarios Ricardo Bogoliuk y Aníbal De Gastaldi.