El fiscal Carlos Stornelli fue acusado en una nota publicada en un blog de Horacio Verbitzky, de una presunta extorsión mediante el cobro de coimas para evitar involucrar en la causa de los cuadernos al empresario Pedro Etchebest.

De esta manera, el fiscal aseguró que "es una clara operación”. También reveló que "esperaba hace tiempo" algo de este tipo y que "se demoraron los muchachos". Además, afirmó que sabe quienes son los responsables pero que no los puede revelar.

En diálogo con Jorge Lanata en radio Mitre, Stornelli explicó: "D'Alessio es una persona que conozco, pero no me hago cargo de lo que haya dicho o de lo que pueda decir. El denunciante es una persona que no conozco y que ni siquiera está nombrada en la causa de los cuadernos".

D'Alessio también descartó de plano la versión. Negó nexos con Stornelli y con la agencia norteamericana de lucha contra el narcotráfico, y contó que simuló el cobro de una coima como parte de una investigación para determinar dónde se encuentra el dinero negro vinculado a hechos de corrupción.

D'Alessio le habría exigido u$s500.000 a Etchebest para llevarle a Stornelli, pero luego, siempre según la denuncia, habría arreglado por u$s300.000 a pagar en varios momentos. El empresario agropecuario acompañó sus dichos con fotos de los encuentros, chats y los números de los billetes supuestamente entregados.



El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, tomó las primeras medidas de prueba contra D'Alessio, el hombre que se jactaba ante Etchebest de sus vínculos con Stornelli, que le mostraba conversaciones teléfonicas entre ellos y que lo presionaba para que pagara una supuesta coima.



Rápidamente, Stornelli rechazó la acusación. "A D'Alessio lo conozco, pero no me hago cargo de lo que haya dicho. No sé a qué responde todo esto. No conozco al denunciante, ni siquiera está nombrado en la causa, pero parece que quieren desprestigiarme y sacármela".