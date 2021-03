El diputado nacional por el Frente de Todos Rodolfo Tailhade respondió a las declaraciones del ex presidente Mauricio Macri, quien en un reportaje televisivo había asegurado que los procesos judiciales que le iniciaron “son denuncias militantes".



“Muchas gracias Mauricio Macri por hablar de mi trabajo y poner en foco mis denuncias. Así que ahora que nos miran todos, voy a aprovechar para hacer un repaso del estado de las causas que le inicié. Le aseguro que en todas necesita un abogado defensor”, contestó Tailhade con ironía al expresidente en un hilo de mensajes publicado en la red social Twitter.



El legislador recordó que la primera denuncia contra Macri la hizo en mayo de 2016, junto con el senador nacional Martín Doñate, oportunidad en que, señaló, “denunciamos penalmente los negocios que TODO el macrismo hizo con el tarifazo y la dolarización de las tarifas”.

Muchas gracias @mauriciomacri por hablar de mi trabajo y poner en foco mis denuncias. Así que ahora que nos miran todos, voy a aprovechar para hacer un repaso del estado de las causas que le inicié. Le aseguro que en todas necesita un abogado defensor. https://t.co/Hvyyt9E2uo — Rodolfo Tailhade (@rodotailhade) March 24, 2021

.



En ese marco, mencionó el procesamiento dispuesto por el juez federal Luis Rodríguez a Laura Alonso, ex titular de la Oficina Anticorrupción, y a Juan José Aranguren, exministro de Energía, por encubrimiento y abuso de autoridad y en la causa Shell.



“En diciembre 2016 denuncié la entrega fraudulenta de rutas aéreas y de innumerables privilegios a empresas vinculadas a los Macri, Avian y Fly Bondi. La investigación continúa”, agrega, y señala que en febrero de 2017 denunció a Macri por el Correo Argentino, causa en la que, dice, “aporté mucha prueba. Está indagado Oscar Aguad y todos sabemos quién es el próximo”.



En ese repaso, el diputado del Frente de Todos recordó que inició otra denuncia contra Macri, esta vez en enero de 2018, por “ el curro de los parques eólicos. Hoy todos hablan de esa causa. El ex presidente digitó personalmente un negocio que le dejó una ganancia de US$ 70.000.000 en unos pocos meses” y que “hasta La Nación dijo que fue Macri”, a través de su hermano Gianfranco Macri.

.



Otra de las denuncias mencionadas por Tailhade se remonta a noviembre de 2018 y está vinculada con “la venta a precio vil” de las centrales termoeléctricas Ensenada de Barragán, en la provincia de Buenos Aires, y Brigadier López, en Santa Fe. “Les regaló el patrimonio público a sus amigos, entre ellos el hermano del alma de Macri, Nicky Caputo”, sostuvo el diputado.



En un reportaje brindado al canal de televisión La Nación+, Macri había señalado que "tengo claro que Cristina (Fernández de Kirchner) me quiere preso, pero estoy muy tranquilo", y dijo que le “inventaron más de 200” procesos penales, pero aseguró que “son todas denuncias hechas por militancia de ellos, con (Rodolfo) Tailhade a la cabeza”.