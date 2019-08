El director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Jorge Todesca, dijo este miércoles que "no podría seguir" en su cargo bajo una presidencia del candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, en caso de que se imponga en las elecciones, ya que "no hay una reflexión o autocrítica" sobre la intervención del organismo durante la anterior gestión de gobierno.



En esa línea marcó que "el hecho de que el Indec haya podido reconstruirse tiene que ver con la voluntad política fuerte del Presidente (Mauricio Macri) de avalarlo y de dar presupuesto, además de abrir canales internacionales".



"No podría seguir con una administración que supone que el garante de la independencia del Indec soy yo", aseguró Todesca en una entrevista con radio Continental en la que remarcó la importancia de que el

Presidente le dio "las condiciones de trabajo".



"Yo pongo la advertencia porque no he visto que, al volverse a hablar del Indec, el principal candidato de la oposición ( Alberto Fernández) habla de la independencia del organismo, pero no hay una reflexión o autocrítica sobre lo que ha sucedido", añadió.



A su vez dijo no creer que "se pueda hablar de que lo ocurrió (durante el kirchnerismo) en el Indec como un error" ya que "fue la aplicación de una política de Estado", entre las que mencionó "actitudes fraudulentas" y "la marginación o despido de trabajadores".



"Hubo que volver a reconstruir los datos para poder medir la inflación o la pobreza", analizó el economista y ex diputado nacional que caracterizó como "estadística militante" a muchos de los datos difundidos por el instituto entre los años 2006 y 2015.



Por otra parte, consultado por el comunicado del Frente de Todos luego de la reunión con autoridades del Fondo Monetario internacional (FMI), lo calificó de "sospechoso" porque "sabiendo de la situación crítica económica del país se induzca una turbulencia tan grande en lugar de ayudar a transitar".



"Tenemos un proceso democrático que está funcionando. Deberíamos deslizarnos de la manera más armónica y acordado para que este gobierno deje en las mejores condiciones posibles al país", apuntó.



Según Todesca, la nueva gestión del Indec ha sido "una fuente de información creíble de las cifras de pobreza" y que si bien "es lógico que la gente busque con su voto otra alternativa", es fundamental "tener una actitud responsable en beneficio del país".

LEÉ TAMBIÉN: Los detalles del nuevo acuerdo que el FMI le mandó a Macri y a Alberto

"Los que te estamos hoy en el gobierno y quienes aspiran a llegar debemos administrar responsablemente este período que queda por delante en beneficio del país", cerró.



El último martes, Todesca había publicado un comunicado en el que expresó su preocupación de que el proceso de recuperación de la credibilidad e independencia del Instituto "pueda ser respetado en el futuro" por quienes protagonizaron su "profundo avasallamiento institucional entre 2006 y 2015".