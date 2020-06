Dirigentes de todos los espacios políticos de Argentina expresaron este viernes a través de las redes sociales sus condolencias por la muerte del ex gobernador santafesino Hermes Binner, un histórico dirigente socialista que llegó a postularse a presidente en 2011, a quien recordaron como un político "respetado", "ejemplar" y con un "liderazgo democrático".



El presidente Alberto Fernández manifestó públicamente por Twitter su "profundo pesar por el fallecimiento de Hermes Binner" y lo destacó como "un hombre de la política de una ética intachable".



El ministro de Defensa, Agustín Rossi, lo recordó como un "dirigente querido por sus compañeros y respetados por sus adversarios" y al igual que Fernández expresó sus "condolencias a sus familiares, compañeros y amigos".

.

El dirigente radicalexpresó su "pena por la muerte de Hermes Binner. Su vida es un ejemplo de lucha por la construcción de sociedades más libres y más justas".También, la presidenta del Pro y ex ministra de Seguridad de la Nación,, lo recordó como "un gran demócrata que modernizó Rosario y gobernó Santa Fe con el espíritu reformista y social del Partido Socialista".La presidenta del GEN,, aseguró que "Argentina pierde hoy a un político ejemplar. Comprometido, honesto, excelente funcionario en todos los lugares que ocupó y honró. Inclaudicable en su lucha y sus ideas. Humilde como pocos, hombre de la democracia y el diálogo".

.

Asimismo, el presidente del Partido Socialista,, señaló: "No existen palabras para expresar la tristeza, hoy se fue un gran amigo y uno de los grandes de nuestro Partido. Pero nos dejaste un enorme legado".El gobernador de Santa Fe,, lamentó el fallecimiento y envió "sinceras condolencias en este doloroso momento a la familia, amigos, dirigentes y militantes del Partido Socialista argentino".La vicegobernadoratambién saludó a familiares y seres queridos y rogó "que en paz descanse".El presidente de la Cámara de Diputados de la provincia y también ex gobernadorescribió en Twitter: "Hasta siempre querido amigo y compañero. Tu amistad sincera, tus convicciones y tu energía transformadora, así como tu estilo de liderazgo claro, firme y democrático, serán para mi un recuerdo imborrable y para todos una guía y un ejemplo".En tanto, la ex intendenta de Rosario y ex secretaria de Salud municipal de la gestión Binner,, recordó que pasó "toda una vida caminando" a su lado y le agradeció por "darle sentido a nuestros sueños".

.

El presidente del bloque de la Unión Cívica Radical en la cámara baja santafesina,, manifestó que Binner fue el "Padre de la salud pública de Rosario y la provincia. Un legado extraordinario, y una impronta que hoy nos permite enfrentar la pandemia en mejores condiciones que cualquier otra provincia".En Twitter, el Partido Socialista argentino despidió "con profundo dolor a su compañero y referente Hermes Binner. Su militancia por el bien común estuvo basada en la solidaridad, la participación y la transparencia"."Ocupó importantes cargos ejecutivos y legislativos siendo el primer gobernador socialista de la República Argentina. Como parte de un colectivo, sus políticas públicas innovadoras llevan su sello en salud, educación, cultura, desarrollo social y obras de infraestructura", destacó.Y, recordó que "fue el impulsor y el motor del desarrollo y la transformación del Estado, volviéndolo cercano a los ciudadanos. Seguiremos sembrando socialismo para honrarlo como él lo merece".