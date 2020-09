Los intendentes -del oficialismo y la oposición- del conurbano bonaerense reclamaron mano dura contra la toma de terrenos públicos, un problema que creció con fuerza en los últimos meses y generó un vendaval interno en el Frente de Todos.

Y pidieron la reunión con Kicillof, que no demoró en invitarlos a la gobernación. Según adelantaron a crónica.com.ar el gobernador se mostrará en sintonía con los jefes territoriales. Si bien se hará hincapie en la necesidad de urbanizar los terrenos, el planteo será que las tomas son delitos, deben ser resueltos por la Justicia y que no se negocia con quienes realzan las ocupaciones.

Una vez más, Sergio Berni se diferenció de la minsitra de Seguridad nacional Sabina Frederic, quien había señalado que la vía para resolver las tomas es el diálogo y -en la polémica por tomas de tierras en Río Negro- consideró que los episodios "no son un tema de Seguridad"-.

La postura de Kicillof será, además, un respaldo a su ministro. Algo adelantó esta mañana Berni en declaraciones radiales: "el gobernador coincide conmigo. Si no, ya me hubiera echado a patadas". Desde la gobernación confirmaron a Crónica ese acuerdo: "Axel no tendría un ministro que haga en su gestión algo con lo que él no está de acuerdo".

Berni es cuestionado en estos días por sus declaraciones en torno del caso Facundo Astudillo Castro, así como por anunciar que presentará una línea interna en la disputa por la conducción del peronismo, y adelantar que estudia ser candidato en las elecciones del próximo año. De ahí que desde La Plata subrayen que el respaldo "es a la gestión".

Están presentes Juan José Mussi, de Berazategui; Leonardo Nardini, de Malvinas Argentinas; Fabián Cagliardi, de Berisso; Nicolás Mantegazza, de San Vicente; Mayra Mendoza, de Quilmes; Fernando Espinoza, de La Matanza; Juan Andreotti, de San Fernando; Jorge Ferraresi, de Avellaneda; y Andrés Watson, de Florencio Varela, entre otros.

La reunión con Kicillof se da luego del documento que difundieron los intendenes de la Tercera Sección, donde expresaron su "preocupación y repudio" ante los hechos denunciados, asegurando que no pueden tener “una mirada contemplativa con aquellos que utilizan la necesidad de la gente para llevar adelante sus negocios inescrupulosos”.