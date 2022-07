Un día después de que Mauricio Macri hiciera una recorrida de campaña por las calles de Ituzaingó, en la que sufrió un desaire por parte del dueño de un kiosko de diarios, el intendente de ese municipio bonaerense, Alberto Descalzo (FdT), afirmó hoy que "la gente tiene memoria" y que por eso la visita del ex presidente generó "reclamos y bronca" entre los vecinos, que "no la pasaron bien" durante la gestión de Cambiemos.

En declaraciines a la radio AM 750, Descalzo expresó que "la gente y los pequeños comercios de barrio, algunos de muchos años, no la pasaron bien y les fue mal durante el macrismo. La gente tiene memoria y por eso Macri caminó dos cuadras y se fue. Hubo muchos reclamos y bronca que se manifestó en los vecinos y vecinas que no tienen un buen recuerdo de él en el gobierno".

Cabe recordar que Macri recorrió el miércoles las principales calles de Ituzaingó, acompañado por el ex secretario de Medios Públicos, Hernán Lombardi, y el jefe de bloque de concejales de Juntos, Gastón Di Castelnuovo, y tuvo un momento incómodo cuando se acercó a saludar a un canillita.

El hombre, -identificado como Eduardo "Mingo" Gulone- cruzado de brazos, le dijo “acá no sos bienvenido” y dejó al ex mandatario con el brazo extendido. “Yo no te doy la mano”, agregó. “¿No? Bueno”, respondió Macri, que le dio una palmada en el brazo y continuó su camino hasta que, luego de dar varios pasos, acotó: "Lo lamento por vos”.

El episodio quedó registrado en un video que se hizo viral y en el que también se puede escuchar a otra vecina cuestiona a Macri diciéndole "danos de comer con lo que te robaste; con eso danos de comer".

Al respecto, Descalzo consideró que "Macri no fue bien recibido por los vecinos de Ituzaingó" y aseguró que hubo "mucha gente que se quejó y algunos, incluso, lo insultaron".

"El diariero es un vecino nuestro que dijo que no le quería dar la mano porque en esa época y en ese lugar a los comercios les fue mal", insistio el mandatario municipal.

"Muchas empresas cerraron en el conurbano"

Posteriormente, Descalzo recordó que "muchas empresas pequeñas y grandes en los distritos cerraron en el conurbano" durante la gestión anterior y señaló que "costó mucho sufrimiento" a los ciudadanos que enfrentaron "muchos tarifazos y vivir con poco dinero en el bolsillo".

Por último, el jefe comunal emitió una dura crítica personal al ex presidente y referente de Juntos por el Cambio. "Macri es un soberbio. En un momento le dijo a una persona 'seguí comiendo polenta'. Es la representación de un sector de la derecha histórica, oligarca, gorila que representa lamentablemente a Argentina. Hay que hablar mucho con nuestros vecinos y vecinas y decirles el peligro que significa en el futuro", señaló Descalzo.