Alberto Fernández volvió a colocarse este martes al frente de la campaña rumbo a las elecciones legislativas del 14 de noviembre próximo. Así lo hizo en el municipio de Almirante Brown, donde puso en marcha 25 obras públicas en 15 provincias del país y se refirió a los resultados de las PASO desarrolladas el último domingo. El presidentevolvió a colocarse este martes al frente de la campaña rumbo a las elecciones legislativas del 14 de noviembre próximo. Así lo hizo en el municipio de, dondey se refirió a los resultados de las PASO desarrolladas el último domingo.



"Es la hora de ordenar, seguir haciendo lo que estábamos haciendo, hacer lo que debimos postergar y corregir lo que hicimos mal", admitió el jefe de Estado en su regreso al conurbano bonaerense, donde estuvo acompañdo por integrantes de su gabinete y referentes del Frente de Todos. "En noviembre no interrumpamos la marcha que iniciamos. No condenemos al país al retroceso", reclamó tras la derrota del oficialismo.

.

En su discurso, Fernández pidió a los militantes que "no bajen los brazos" pese a los resultados adversos de las PASO. "Hay que golpearle la puerta al argentino que no fue a votar para decirle que lo que está en juego es su futuro y el futuro del país, no el nuestro", expresó el Presidente. Y luego envió un mensaje a quienes no votaron al Frente de Todos: "Piensen que la Argentina merece algo mejor de lo que nos pasó hasta el 2019, cuando las pymes cerraban, los trabajos se perdían y los planes sociales se multiplicaban por tres".

Fernández aseguró también que su gobierno quiere "construir trabajo" con obras públicas, pero también con inversión privada y que por eso está "al lado de los industriales", porque "entre la producción y los especuladores", apuesta "por los que producen".

.

La vuelta del Presidente al conurbano

El regreso de Fernández a la Provincia tuvo como motivo central la puesta en marcha de obras por una inversión de 9.390 millones de pesos y que se suman a las más de 2.500 que están en pleno desarrollo en el país. Además, el mandatario dejó inaugurados los trabajos de mejoramiento de la avenida República Argentina en el municipio de Almirante Brown.

La pavimentación y el mejoramiento urbano de 5,1 kilómetros de la avenida República Argentina se habían iniciado en octubre de 2020, contaron con una inversión de más de 830,7 millones de pesos y benefician a unas 80.000 personas de las localidades de Burzaco, San Francisco de Asís y Ministro Rivadavia. Estas tareas incluyeron la pavimentación de sectores que eran de tierra, así como la construcción de nuevas veredas, rampas y desagües pluviales; y la instalación de iluminación LED, refugios de transporte público, semáforos, señalización y demarcación horizontal.

Ayer presentamos el proyecto de Ley de Compre Argentino, Desarrollo de Proveedores y Compras para la Innovación.



La iniciativa refleja el sentido del Gobierno de crear trabajo y de que la industria nacional vuelva a ocupar un lugar preponderante en nuestra economía. pic.twitter.com/dTmDBPSr7k — Alberto Fernández (@alferdez) September 14, 2021

Antes de dejar inaugurados esos trabajos en la Avenida República Argentina, Fernández visit. la fábrica de envases Ball, en el parque industrial de Burzaco, en el citado municipio, donde los directivos de la empresa le anunciaron una inversión de 60 millones de dólares y la generación de nuevos puestos de trabajo. El mandatario recorrió la empresa Ball Corporation acompañado por el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Masa; el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el intendente local y candidato a diputado provincia, Mariano Cascallares. También estuvo presente la primera candidata a diputada nacional por la Provincia, Victoria Tolosa Paz.