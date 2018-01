Preparen, apunten, fuego. El que disparó fue Pablo Moyano en dirección a Jorge Triaca, quien, según el líder de Camioneros, "debería tener dignidad y dar un paso al costado". El escándalo con la empleada del ministro sigue dando que hablar, y ayer fue el turno del sindicalismo.

"¿Triaca sigue siendo ministro de Trabajo?", preguntó, irónicamente, Pablo Moyano. En comunicación con "El fin de la metáfora" (radio 10), el dirigente gremial se refirió al escándalo que involucra al funcionario tras la difusión de un audio en el cual la insulta a Sandra Heredia (una empleada que además fue contratada de forma dudosa por la intervención en el SOMU), y en ese marco consideró que "en cualquier país serio, el Presidente lo tendría que haber desplazado".

"Triaca -añadió el camionero- puso 200 personas en un sindicato intervenido, no creo que tenga mucha legitimidad. Ya perdió legitimidad. Debería tener dignidad y dar un paso al costado".

En esa línea, días atrás el jefe de gabinete, Marcos Peña, destacó que "si bien es un error, no sentimos que eso sea algo que tenga que costarle el cargo".

Las palabras del hijo de Hugo Moyano dividen aún más al mundo sindical, ya que días atrás Omar Maturano (La Fraternidad) resumió: "Tenemos que respetar lo que dice el ministro de Trabajo como también respetar lo que dice la trabajadora. Es una cuestión que se tiene que dirimir en la justicia laboral".

Quienes sí habían fijado su postura crítica ante el caso de Triaca fueron los partidos de izquierda y el Frente Renovador.

Contra la reforma laboral

Por otra parte, Pablo Moyano habló sobre la dilación por parte del gobierno para tratar la reforma laboral (estaba previsto que lo hiciera en sesiones extraordinarias en el Congreso), y consideró que fue producto de la resistencia sindical que "logró el objetivo de frenarla" ya que "era un ataque a los trabajadores". Asimismo, manifestó que "la denuncia que me hacen no tiene fundamentos. Es un ataque mediático por oponerme a la reforma. El gobierno está preocupado porque el plan económico no le está saliendo y trata de desvirtuar con todas estas denuncias que no tienen sentido".

En otro orden, habló sobre las negociaciones por las paritarias y sostuvo que ningún dirigente gremial va a aceptar un aumento de 15%. "Cada vez que se inician las paritarias el gobierno quiere poner un número. Ojalá los trabajadores recuperen el poder adquisitivo", indicó.