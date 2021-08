El ministro de Educación, Nicolás Trotta, remarcó que el Gobierno nacional "acompaña con la inversión" para poder garantizar la mayor presencialidad en las aulas, definida este jueves por el Consejo Federal de Educación, que aprobó cambios en el protocolo para las escuelas con el objetivo de intensificar la presencialidad a partir del 1 de septiembre.

"Venimos de 13 semanas de mejores constantes de los indicadores sanitarios y epidemiológicos. Y eso nos permitió disminuir el distanciamiento para poder intensificar la presencialidad, siempre y cuando compensemos con otras medidas, como los testeos, el uso de tapabocas y el uso de medidores de dióxido de carbono para fiscalizar que la circulación del aire", dijo Trotta.

En ese sentido, indicó esta mañana a Radio Continental que "el Estado Nacional acompaña con la inversión para poder adquirir cada uno de esos aspectos y permitir esa intensidad".

Este jueves, el Consejo Federal de Educación aprobó una propuesta para regresar a la "presencialidad plena" en las escuelas desde el 1° de septiembre, en un esquema con protocolos que incluye una distancia de 90 centímetros en las aulas, la utilización obligatoria de barbijos, ventilación cruzada y otras medidas de cuidado.

"Lo que ha cambiado en el impacto de la primera y la segunda ola y en la posibilidad de un impacto de la variante Delta, es el proceso de vacunación", afirmó el ministro.

Explicó que ya no es la tasa de incidencia "lo que regula las aperturas o cierres" ya que, a pesar de que el nivel de circulación sea alto, "a partir de la vacunación, la tasa de ocupación de unidades intensivas puede bajar".

A su vez aclaró que "si la situación sanitaria se complejiza va a impactar en el ámbito escolar y se reducirá la presencialidad en los escenarios de mayor complejidad epidemiológica".

Por otro lado, el ministro de Educación se refirió a la docente de una escuela de La Matanza, que fue filmada mientras discutía con un alumno sobre las diferencias entre los gobiernos kirchneristas y el macrista.

Trotta afirmó que "tomaron cartas en el asunto" y que "se inicio un sumario en la escuela y deberá haber un accionar por parte de la provincia de Buenos Aires para evitar cualquier tipo de situaciones como éstas".

Asimismo aclaró que "estos son hechos aislados en el sistema educativo y cuando ocurren este tipo de cuestiones hay que tomar acciones rápidas".

"Me preocupa lo que se vio en La Matanza como me preocupa un director en la Ciudad de Buenos Aires que reivindica la dictadura", sostuvo Trotta, y agregó: "No hay que partidizar esta discusión. Son cuestiones que no pueden ocurrir en ningún distrito".