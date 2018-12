Por Gabriel Calisto

“La gente la está pasando mal, horriblemente mal. Nuestro primer trabajo es estar ahí, con ellos y con sus reclamos. Hoy pensar en un candidato o las elecciones sería no sólo abrir una disputa interna mientras buscamos la unidad, sino una estupidez porque el foco no está ahí”. Los asistentes al encuentro peronista del lunes en la sede del SUTERH coincidían en esta sentencia, casi como si hubiesen recibido uno de los asesoramientos comunicacionales que acostumbra realizar Jaime Durán Barba en Cambiemos.



Lejos de eso, todos entienden que la realidad se impone. Y que la política deberá esperar, aunque las reuniones y conversaciones continúen, y los sueños se sigan alimentando en un secreto que pocas veces se resiste contar.



“Mi primer trabajo es estar en la calle. En las fábricas que nos están cerrando, en los comercios que nos piden ayuda porque no pueden pagar la luz”, le dijo a Crónica Fernando Gray, que asumió la presidencia del PJ bonaerense en reemplazo de Gustavo Menéndez, que dejó la silla en medio de elogios de sus pares. “Gustavo creció como dirigente y en responsabilidad. Se puso como misión la unidad y la logró”, le dijeron distintas voces a Crónica.



La reunión convocó a distintos sectores del peronismo y el sindicalismo, estuvieron desde Héctor Daer y Carlos Acuña, de la CGT, a Pablo y Hugo Moyano, que rompieron con la central sindical para pedir medidas más duras contra el gobierno nacional. “En definitiva, el primer gesto de unidad lo hacemos los dirigentes del movimiento obrero, y ojalá que esto sea transmitido a los futuros candidatos, que se pueda hacer una PASO de unidad para derrotar a este modelo económico”, decía Pablo Moyano a la salida del brindis. “Esta gente está haciendo mucho daño al país, a los trabajadores y también a los jubilados”, cerró al ser consultado sobre porqué se volvieron a juntar.



Del evento destacaron algunas perlitas: desde la liturgia peronista, con personajes como Alberto Samid y Lorenzo Pepe, a la puntualidad del arranque de los discursos y una organización sin seguridad privada ni barras bravas como custodios. Daniel Scioli y Felipe Solá caminaron unos breves minutos juntos, mientras saludaban a Gines González García y se sumaba a la charla Julián Domínguez.



En la categoría intendentes también todos dieron el presente: desde los kirchneristas duros como Jorge Ferraresi a los más independientes, pasando por referentes del interior e incluso el massista Julio Zamora. De Unidad Ciudadana llegó (a último minuto) Axel Kicillof. Pero hubo un mensaje grabado de Alicia Kirchner, y una carta firmada por Cristina para desearle buenos augurios al nuevo conductor.



“Hoy sería estúpido pensar en candidatos. Más del 70% de la provincia de Buenos Aires ve que se le dificulta llegar a fin de mes, se suman cuestiones que marcan la frustración de la gente que decidió darle otra oportunidad al gobierno en las elecciones de medio término. Nosotros debemos armar ideas y propuestas para toda esa gente, y ya aprendimos que nuestra responsabilidad es estar con la gente, con la iglesia y los sindicatos”, agregó Martín Insaurralde a Crónica.