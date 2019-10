El candidato a vicepresidente por Consenso Federal y actual gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, dijo desde Jujuy que la fórmula que integra con Roberto Lavagna "ofrece una alternativa superadora" frente a "la atracción de los polos de poder". Urtubey llegó a la capital jujeña -donde gobierna el radical Gerardo Morales- para apuntalar las candidaturas a diputado nacional de su espacio, Alejandro Snopek y Ana Soledad Alarcón.

"Lo importante son las convicciones; no un cargo más o uno menos", dijo Urtubey, quien añadió que los hombres y mujeres que acompañan la fórmula "sólo están comprometidos con su pueblo y no subordinados a bloques políticos grandes; esa es nuestra fortaleza". "El verdadero federalismo -cerró- no está sólo en la distribución de recursos, sino en garantizar las condiciones para dar competitividad a las economías regionales".