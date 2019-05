El gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey se reunió este jueves en Buenos Aires con representantes de de Libres de Sur y Barrios de Pie.

"Agradezco especialmente su convicción de seguir trabajando para hacer de Argentina Federal un espacio cada vez más grande, con miradas diversas, que logre dar a los argentinos las respuestas que necesitan", expresó Urtubey al término del encuentro con Humberto Tumini, titular de Libres de Sur, y Jorge Ceballos, miembro del Movimiento. También estuvo Silvia Saravia, coordinadora nacional de Barrios de Pie.



Urtubey destacó que "frente a los que especulan con la división de nuestro pueblo, nosotros elegimos trabajar juntos como base para la reconstrucción de la Argentina y la felicidad de su gente".

En este contexto, señaló "trabajamos para que Alternativa Federal sea el canal de expresión que tenga ese enorme porcentaje de argentinos que quiere cambiar de gobierno porque no está conforme, porque se siente decepcionado con lo que ha pasado en la Argentina en estos años, que no quiere volver tampoco con el gobierno anterior y quiere construir futuro. No solo buscar explicaciones del presente, no sólo discutir el pasado, sino fundamentalmente construir el futuro".