La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT) y la Red de Comedores por una Alimentación Soberana realizan una concentración en el Obelisco. Esta protesta se lleva a cabo en rechazo al cese de comercialización anunciado por las entidades agrupadas en la Mesa de Enlace agropecuarias y el aumento de los precios de los alimentos. Además, los manifestantes reclaman vacunas contra el coronavirus para los trabajadores esenciales que sostienen los comedores populares de todo el país.



La manifestación, que comenzó alrededor de las 11, tiene el objeto de visibilizar las demandas de las organizaciones del campo y de la ciudad. Finalizará con la realización de una olla popular y un "verdurazo" a partir de las 13, en cuyo transcurso donarán alimentos. Así lo informaron ambas organizaciones sociales en un comunicado.



La protesta interrumpía parcialmente el tránsito vehicular en la Avenida 9 de Julio, a la altura de Avenida Corrientes.

"Las patronales de la agroindustriamientras logran ganancias extraordinarias por el precio internacional récord de la soja", destacaron las organizaciones convocantes en un comunicado conjunto. "La crisis sanitaria no merma y, señalaron en el texto.También agregaron que "en ese contexto,para visibilizar nuestras propuestas solidarias y colectivas para la salida de esta crisis", entre las que mencionarony promoción de colonias agrícolas, ycomo modelo de producción agroalimentario saludable.

La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT) y la Red de Comedores por una Alimentación Soberana pidieron, además, el financiamiento a las cooperativas productoras de alimentos; priorizar la agricultura familiar en las compras públicas de alimentos, y la implementación urgente de un plan de vacunación para los trabajadores esenciales que sostienen los comedores populares de todo el país.

La protesta tiene lugar mientras la Mesa de Enlace lleva adelante desde este jueves el cese de comercialización de hacienda, como medida de queja ante el cierre de exportaciones de carne por 30 días dispuesto por el gobierno nacional con el objetivo de bajar los precios para el consumo interno.

El 'lock out' convocado por la Sociedad Rural (SRA), Federación Agraria (FAA), Coninagro y Confederaciones Rurales (CRA) comenzó a la 0 hora de hoy y se extenderá hasta la medianoche del viernes 28 de mayo. La protesta incluye el no envío de hacienda a faena, aunque no abarca por el momento al comercio de granos.