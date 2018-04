La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, dijo al presentar la Reforma Integral del Sistema de Justicia, que si bien “hubo grandes avances” en el ámbito judicial, esos cambios "todavía no alcanzan".

"Tenemos jueces y fiscales que llegaron a esos lugares por influencia política o judicial y no por su propio mérito", advirtió Vidal durante la conferencia de prensa que dio desde La Plata, al tiempo que pidió que se dé un lugar activo en las víctimas en los procesos judiciales. Vidal llamó a construir "una justicia despolitizada, transparente, que llegue a tiempo y que ponga en el centro a la víctima y no al victimario". La gobernadora, además afirmó que el Estado no puede mirar "para otro lado cuando todavía en el plano de la Justicia siguen pasando cosas injustas".

Junto a su ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, y víctimas de distintos delitos, Vidal presentó diversas iniciativas que hacen a la denominada reforma judicial en la provincia que, entre otras cuestiones, prevé cambios en el Procedimiento Penal; Civil y Comercial, y Laboral.

El Ejecutivo provincial apura el tratamiento de diversos proyectos: reforma de la Ley de Enjuiciamiento de Magistrados y del proceso de selección y capacitación de los mismos; se alienta a la conformación de un Nuevo Código Procesal Penal para hacer más accesible la justicia y focalizar los procesos judiciales en la víctima. Además, se estima oportuna la constitución de comisión permanente para proponer mejoras al sistema judicial y una nueva Ley de Procedimiento Laboral.