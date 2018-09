El secretario general de CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, manifestó este lunes en un actor multitudinario en Plaza de Mayo, que las protestas y manifestaciones van a continuar hasta que el Gobierno de Mauricio Macri deje de beneficiar a los empresarios y comience a pensar en los trabajadores.

"Vamos a estar en la calle hasta que cambie la política económica" afirmó Yasky, quien manifestó "Vamos a reivindicar nuestros derechos. Hay que decirles que eso no se entrega, no se regala. Se defiende de pie"

En cuanto al paro general del martes, el dirigente gremial sostuvo "Mañana le vamos a mostrar al mundo la foto de un país que dice no. La señal es mañana. No al FMI, no al Presupuesto del Fondo, no a despidos. Sí a la unidad y a la justicia social".

Además, dijo que para sacar adelante la situación y luchar contra las injusticias, tienen que estar unidos: "Hay que sostener la actitud, la unidad y hay que construir un plan de lucha", finalizó.