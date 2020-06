Por Gabriel Calisto

@gcalisto

"El comportamiento de la curva depende de las políticas y el cumplimiento que le dé la gente. No se puede predecir. El virus no es como un fenómeno natural, como el granizo; si yo te dijera "mañana va a granizar", todos le ponemos una frazada al auto. Con el Covid, posiblemente, si le ponemos la frazada al auto, generemos que no se dé el granizo".

El gobernador bonaerense Axel Kicillof busca llevar en sus propios términos lo cambiante de la pandemia del coronavirus. A partir de esa definición llegan otras, como la extensión de la cuarentena (no se sumó a la propuesta de anunciarla por "entre seis y diez semanas" lanzada por funcionarios porteños) y la apertura de los sectores productivos.

"De los 135 municipios, la mayoría tienen sectores funcionando plenamente dentro de la nueva normalidad. Principalmente las industrias, que vimos que funcionó. En los comercios, por ejemplo, se está generalizando el take away. Los que nosotros permitimos funcionar también van haciendo cambios ellos, porque esto que estamos viviendo nos cambia todo, y mucho lo vamos aprendiendo sobre el camino", dijo a Crónica.

Durante el contacto telefónico, el mandatario repasó lo duro de la vida bajo la cuarentena y subrayó: "La voluntad es abrir todo lo posible, lo antes posible. Pero convivir con el virus significa que hay que hacerlo en la medida en que tengamos la seguridad de que no se va a desmadrar el sistema. Los datos en todo el mundo marcan que no hay ningún sistema sanitario que resista a la apertura total. Mientras tanto, vamos a convivir con este peligro. Yo no me lavaba las manos como ahora. A todos nos gusta juntarnos a comer con amigos. Toda la adaptación es dolorosa y molesta, porque implica una pérdida. Hoy reunirse implica un riesgo, para uno y para los otros. Y eso no lo podemos obviar", agrega.

.

En esa línea, considera que "las condiciones materiales de la cuarentena hacen que sea muy distinto para alguien con ahorros que para quien no los tiene; para quien está en blanco en su trabajo respecto del que está en la informalidad; incluso entre quienes viven en un barrio del conurbano y los que están en el interior. Para la mayoría, esto genera mucha angustia e incomodidad. Esto exhibe también la desigualdad. Es importante decirles que esto no es culpa de la política, de la decisión del aislamiento, sino del virus, que es nuevo y de máxima peligrosidad".

"Nadie está exento de contagiarse y que lo afecte seriamente. No hay nada más importante que evitar el contagio", añade.

Lo que viene

"En el Gran Buenos Aires tenemos un aumento de los casos; entonces, ahí tenemos que pensar en cómo frenar el contagio antes que ver qué podemos abrir", señala, y reitera que "en aquellas zonas sin contagios hemos abierto muchas actividades". A partir de lo imprevisible para calcular la proyección de casos (remarca que los modelos en marzo estimaban un pico en abril, que se fue postergando), rechaza tanto la propuesta de anunciar una cuarentena prolongada como la certeza de que a partir de realizar testeos masivos la cantidad de casos en la provincia equipare pronto a la de los porteños.

"Esto es día a día. No diría de hacer ya un anuncio de un esquema para ocho semanas", dice. "La proyección sobre los casos no está mal, matemáticamente, pero, como todo depende del comportamiento de la gente y de si somos efectivos en aislar los casos, está por verse si sucede", opina sobre la segunda hipótesis. "No es que los modelos estén mal, es que la realidad se va ajustando", aclara.