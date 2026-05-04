Fernando Gray presentó un recurso de amparo por los despidos en el Servicio Meteorológico Nacional 

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, presentó este lunes un recurso de amparo ante la Justicia Federal por la situación del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que despidió a 140 trabajadores. En la acción se solicita "el resguardo de la indemnidad funcional, asegurando la continuidad de un organismo gubernamental con extensa trayectoria y prestigio para todos los habitantes de la Nación Argentina".



"El desfinanciamiento y la reducción de áreas estratégicas afectan el funcionamiento de organismos que brindan servicios esenciales. Es necesario garantizar su continuidad y sostener las capacidades técnicas y operativas que tienen impacto directo en la población", expresa el jefe comunal, quien una vez más se mostró en desacuerdo con la política de ajuste impulsada por el Gobierno de Javier Milei.



La intención pasará por frenar los efectos del DNU 274/2026, que dispone la desarticulación del SMN en un plazo de 180 días. Eso implicaría el cierre de todas las estaciones que funcionan en el país y la pérdida de empleo de aproximadamente 1.000 personas entre técnicos y operarios.



En la exposición, Gray argumenta que el DNU es inconstitucional porque fue dictado mientras el Congreso estaba en sesiones ordinarias y sin que exista ninguna situación de necesidad y urgencia que lo justifique, en violación del artículo 99 inciso 3° de la Constitución Nacional.



Además, asegura que el SMN es un servicio público esencial que tutela el derecho a la vida y a la integridad de las personas (transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre), y su desmantelamiento afecta a toda la comunidad.