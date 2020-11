Uno de los grandes problemas que atraviesa la medicina hoy por hoy en nuestro país es el faltante de personas que se acerquen a donar sangre a los hospitales, la cual es vital para salvar vidas tras trasplantes o intervenciones quirúrgicas, y con el transcurrir de la pandemia de coronavirus se complicó aún más la donación de este fluido.

Hay que destacar que hasta antes de la aparición del Covid-19 en nuestro país se necesitaban más de 4.000 transfusiones por día, y esto se debe a que los componentes sanguíneos son requeridos en múltiples situaciones, como accidentes, operaciones, trasplante de órganos, tratamientos oncológicos y pacientes con quemaduras graves, entre otras situaciones; por lo que se trata de un recurso valioso y que representa un gesto invaluable para salvar vidas.

Campaña y requisitos

Es por eso que se siguen realizando campañas de donación de sangre en todos los nosocomios del país para que la gente tome conciencia de su real importancia, y existen algunos requisitos para poder ser donante. Estos son tener entre 18 y 65 años de edad, aunque los menores de 18 pueden donar con la autorización de sus padres o tutores y las personas mayores de 65 años deben hacerlo con autorización médica, gozar de buena salud, pesar 50 kilos o más; es importante que se desayune sin ingesta de lácteos y/o grasas, tener valores de presión arterial dentro de los límites adecuados, no presentar anemia, no tener fiebre o haber estado enfermo en los últimos siete días, no haber tenido relaciones sexuales con parejas ocasionales en el último año, no haber usado drogas ilegales, no haberse realizado acupuntura, tatuajes y/o piercing en el último año, no haber sido sometido a cirugías de importancia en el último año y si está tomando alguna medicación o fue sometido a algún procedimiento invasivo, hay que consultar en el Servicio de Hemoterapia.

Por otra parte, no se podrá donar si utiliza drogas de adicción por vía intravenosa o inhalatoria, es portador de HIV, Hepatitis B, Hepatitis C o HTLV, es epiléptico y está en tratamiento, ejerce la prostitución, tiene evidencias clínicas de infección por HIV, hepatitis B o C, HTLV, Chagas o brucelosis y embarazadas o período de lactancia, entre otros puntos.

Simple y eficiente

Uno de los puntos más importantes y de los cuales suelen surgir muchas dudas entre las personas es que la extracción de sangre es un método que sólo dura unos pocos minutos, y que tras ser realizada se puede volver a realizar una vida común, ya que a una persona se le extrae el 10% del volumen total de sangre, o sea, aproximadamente unos 450 ml, de un total de 5 litros de sangre que tiene nuestro organismo.

Finalmente, hay que tener en cuenta que la cantidad de sangre donada será regenerada totalmente por el cuerpo en poco tiempo, por eso no interfiere con las actividades diarias de los donantes. Además, deben transcurrir como mínimo dos meses entre donación y donación, los hombres pueden donar cinco veces al año como máximo, y las mujeres cuatro veces como máximo, y esto se debe a que los depósitos de hierro disminuyen con el período menstrual.

El plasma es clave

Así como es importante la donación de sangre para cualquier situación, en estos últimos meses también se ha potenciado la necesidad del plasma de pacientes curados por el

coronavirus, para poder ayudar en el tratamiento de aquellos que luchan contra esta enfermedad.

Cabe destacar que el plasma es un líquido natural, que se encuentra presente en la sangre del

ser humano; es de un característico color amarillento y, de hecho, representa el 55% del volumen total de la sangre. En él se encuentran las células sanguíneas como plaquetas, glóbulos rojos y blancos.