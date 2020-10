Todo ser humano busca sentirse bien, lo mejor posible, tanto a nivel interior como exterior, pese a que hay ciertas enfermedades que, si bien no son fatales de manera directa, sí pueden complicar la calidad de vida y hasta causar una eventual vergüenza a nivel relaciones sociales. Un caso es el de la psoriasis, que afecta a la piel, pero que cuenta con diversos tratamientos que hacen más llevadero este mal.

Para entender qué es la psoriasis, se la puede definir como "una enfermedad frecuente de la piel que acelera el ciclo de vida de las células cutáneas, haciendo que esas células se acumulen rápidamente en la superficie de la piel; dichas células cutáneas excedentes forman escamas y manchas rojas que causan comezón, y a veces, dolor". Y un tema importante: si bien no existe aún una cura para esta afección (que no es contagiosa), los síntomas se pueden controlar y, en medidas que competen a la vida cotidiana, la persona puede aplicarse crema humectante y dejar de fumar, entre otras.

La fototerapia es una buena alternativa (Imagen ilustrativa).

Es cierto que la psoriasis no puede derivar en un proceso fatal, pero sí puede generar estigmatización y discriminación hacia los pacientes. Sobre este aspecto, los dermatólogos sostienen que "la psoriasis produce un fuerte impacto emocional en la autoestima". "Los pacientes sufren ansiedad, depresión y vergüenza. En algunas encuestas confesaron que el 83% suprimieron actividades deportivas, el 74% refirió tener baja confianza y el 35% evitaba tener relaciones sexuales", explican.

¿Qué síntomas presenta?

Para conocer sus signos y síntomas hay que decir que aparecen manchas rojas en la piel, cubiertas con escamas gruesas y plateadas, pequeños puntos escamados, piel seca y agrietada que puede sangrar, picazón, ardor y dolor, uñas engrosadas, picadas o acanaladas y articulaciones inflamadas y rígidas.

Cabe destacar que la mayoría de los tipos de psoriasis tienen ciclos, con brotes que duran semanas o meses y que luego disminuyen o entran en remisión total. Existen varios tipos de psoriasis: 1) en placas, 2) en las uñas, 3) en gotas, 4) inversa, 5) pustulosa, 6) eritrodérmica y 7) artritis psoriásica.

La contención ayuda a los pacientes (Imagen ilustrativa).

Sobre las estadísticas, en nuestro país cerca de 800.000 personas están afectadas por este mal (entre un 2 y 3% de la población), y uno de cada cuatro presenta la forma moderada a severa que se asocia a un aumento considerable de la superficie del cuerpo aquejada por las placas. Asimismo, por su carácter inflamatorio y sistémico, favorece el desarrollo de obesidad, diabetes y enfermedad cardiovascular, entre otras, si no es atendida como corresponde.

Por qué aparece, y su atención

Para comprender mejor cuándo es el momento de visitar a un profesional de la salud, existen una serie de sospechas que pueden adelantar la consulta, como molestias y dolor, dificultad para realizar tareas cotidianas, cambios en el aspecto de la piel, problemas en articulaciones (dolor, inflamación o incapacidad para hacer algo habitual). Otro punto importante a considerar es que no se conoce la causa de su aparición, aunque todo apunta a un problema del sistema inmunitario con las células T y otros glóbulos blancos del cuerpo llamados "neutrófilos". De todas maneras, tampoco se sabe a ciencia cierta qué es lo que genera el mal funcionamiento de las células T en quienes sufren de psoriasis, si bien los científicos creen que se debe a factores genéticos y ambientales, aunque aún resta su confirmación.

Lo que sí se sabe es que este mal puede ser desencadenado por factores como infecciones, amigdalitis estreptocócica o cutánea, estrés, lesiones en la piel como cortes o raspones, picaduras de insecto o quemadura solar grave, tabaquismo, exceso en el consumo de alcohol, insuficiencia en la vitamina D y ciertos medicamentos.

Rápido diagnóstico

Un punto a considerar es la rápida y sencilla forma de diagnosticar un caso de psoriasis, ya que el médico lo puede hacer con una historia clínica y examinando la piel, el cuero cabelludo y las uñas de un afectado. Raras veces un facultativo puede tomar una pequeña muestra de piel para luego ser examinada a través de un microscopio.

Mientras una persona no realice un tratamiento o no se decida a una consulta, suelen utilizarse una batería de medidas o remedios caseros para mejorar el aspecto y la sensación de la piel dañada, decisiones no recomendables.

Buenos consejos

Algunas recomendaciones que dan los médicos son tomar baños todos los días, ya que esto elimina las escamas y alivia la piel inflamada. A esto se puede agregar aceite para baño u otras sales para sumergirse, aunque hay que evitar el agua caliente y cierto tipo de jabones. Otro punto que se recomienda por dar resultados positivos para el cuerpo es usar crema humectante tras bañarse con la piel aún húmeda, ya que genera sensación de alivio y confort. Además, es bueno exponer la piel a pequeñas cantidades de luz solar, dado que puede mejorar la psoriasis, pero no habrá que abusar del sol, ya que puede complicar el estado. Para ello siempre hay que consultar al médico, porque también dependerá del tipo de piel de ese paciente.

Finalmente, las recomendaciones que efectúan los especialistas apuntan a que hay que evitar el consumo de alcohol, ya que reduce la eficacia de algunos tratamientos efectivos, aunque este tipo de medidas suelen ser advertidas por los médicos apenas se inicia el respectivo tratamiento.

Apoyo emocional

Enfrentar a este tipo de enfermedad es un verdadero desafío, no sólo a nivel físico, sino también de manera emocional, ya que suele ser un condicionante en las relaciones sociales, aunque existen maneras de sobrellevarla de forma simple para el paciente que la padece.

Uno punto importante para poder superar ese supuesto trauma es buscar un grupo de apoyo (ya sea de forma profesional o no), en el que una persona puede contar la experiencia personal a otras personas que atraviesan por la misma situación, lo cual suele ser una buena terapia y es recomendable, ya que ayuda a informar a quienes rodean a un paciente para poder entenderlo y no estigmatizarlo, como puede llegar a pasar en estos tipos de casos.

Otro punto a tener en cuenta es usar prendas que lo cubra cuando cree que es necesario, ya que suelen haber días en los cual uno se acompleja un poco más, y cubrir las zonas con psoriasis con ropa o productos cosméticos especiales suelen disimular placas psoriásicas y el enrojecimiento, pero no se debe usar cuando hay llagas, cortes o lesiones, porque puede traer complicaciones.

Finalmente, un hecho para destacar es que hay que buscar toda la información al respecto de esta enfermedad, porque permite conocer todo tipo de tratamientos, síntomas, presuntas causas y los posibles desencadenantes que pueden conllevar la psoriasis. Y, sobre todo, siempre hay que seguir las recomendaciones del médico, quien buscará siempre el bienestar del paciente.

Varios tratamientos

Existen diversos tipos de tratamiento para enfrentar a la psoriasis, que buscan reducir la inflamación y aclarar la piel, y que se dividen en tres grupos: tópicos, fototerapia y medicamentos sistemáticos.

En el primer tipo figuran las cremas y los ungüentos que se aplican sobre la piel y que son eficaces para tratar la psoriasis en el modo leve a moderada. Cuando la enfermedad es más extensa, es probable que las cremas se combinen con medicamentos orales o fototerapia.

El segundo grupo es un tratamiento en el que se usa luz ultravioleta natural o artificial, la forma más simple y sencilla de la fototerapia consiste en exponer la piel a cantidades controladas de luz solar natural.

El tercer ítem consta de medicamentos orales o inyectables, según lo que recete el profesional, aunque, debido a los efectos secundarios graves, algunos de esos tratamientos breves pueden alternarse con otros.

Las cremas ayudan mucho a la piel (Imagen ilustrativa).

Otras medicinas alternativas pueden ser dietas especiales, cremas, suplementos dietéticos y

hierbas, aunque no está comprobada la eficacia de ninguno de estos tratamientos.

