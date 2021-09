La diabetes es una enfermedad crónica que acompaña a las personas a lo largo de toda su vida, esta se da cuando el páncreas no secreta insulina o cuando el organismo no la usa eficazmente. Esta hormona es la encargada de regular la glucosa en sangre, lo que se conoce como glucemia, si esta no se controla desencadena una hiperglucemia, un aumento en los valores establecidos que con el tiempo puede ocasionar daños en órganos y sistemas. Debido a esto, el común denominador de las personas tiende a pensar que los diabéticos no son capaces de disfrutar de un postre.

Sin embargo, eso es una falacia. Así como hay alimentos sin TACC para los celíacos, los diabéticos también gozan de su mundo aparte. Pueden perfectamente gozar de un aperitivo dulce en la merienda o un rico postre, si se escogen los ingredientes adecuados. Hay que cambiar el tipo de edulcorante o apostar por otro tipo de recetas que no contengan azúcares.

En la medida de lo posible el edulcorante debe ser lo más sano posible. Generalmente, los azúcares más sanos son los que se obtienen de la propia fruta, como son los dátiles, plátanos, mango, manzana, entre otros, al igual que hay otras opciones como la calabaza y las zanahorias que pueden ayudarte tanto en la textura como en el dulzor de tus postres y desayunos.

1. Tarta de manzana

Tarta de manzana para diabéticos.

Ingredientes

1 taza de harina;

1/2 cucharada de nuez moscada molida;

1/2 cucharada de canela molida;

1/2 cucharadita de sal;

1 cucharada de azúcar de abedul;

3 cucharadas de margarina;

1 huevo;

2 cucharadas de leche desnatada;

2 manzanas grandes que sirvan para hornear (quitarles el corazón y cortarlas en cubos).

Preparación

Mezclar en un bol la harina con la nuez moscada, la canela y la sal. En un bol diferente batir el azúcar con la margarina hasta que quede una pasta espumosa. Agregar enseguida, un huevo y la leche, batir con la batidora durante 1 minuto. A continuación hay que ir agregando la mezcla seca. Lo mejor es hacerlo en 3 veces, mezclándolo todo bien. Por último agregar las manzanas y remover para que toda los ingredientes queden perfectamente mezclados. Untar con manteca o aceite una fuente para horno bastante honda. Verter la preparación. Poner encima una pizca de azúcar y una pizca de canela y llevar al horno precalentado a 160 grados durante 45 minutos. Revisar periódicamente para que no se pase, cuando los bordes están dorados es que está lista.

2. Flan de chocolate al horno

Flan de chocolate al horno.

Ingredientes

100 gr de cacao sin azúcar;

1 taza de leche desnatada;

2 huevos;

1 cucharadita de stevia.

Preparación

En un cazo ponemos la leche y la calentamos, cuando esté caliente, añadimos el chocolate troceado. Hay que remover constantemente para evitar que se pueda pegar o quemar. Se retira del fuego y se deja enfriar. En una taza mezcla los huevos con la stevia (o el edulcorante escogido), remueve hasta que esté todo mezclado. Mezcla ambos contenidos y cuando estén bien incorporados, los vuelcas sobre la flanera o flaneras. En un recipiente para horno, donde te quepan las flaneras, echas un poco de agua para preparar estos flanes al baño maría. Lo metéis en el horno precalentado a 180º durante unos 30 a 35 minutos (comprobad antes de sacar). Pasado ese tiempo, hay que dejarlos enfriar y después ya podréis desmoldar en el plato.

3. Tarta de queso sin azúcar

Tarta de queso para diabéticos.

Ingredientes

5 gr. stevia

250 gr. queso crema ligero

200 ml crema de leche ligera

Galletas sin azúcar tipo maría

100 ml leche desnatada

10 gr gelatina neutra

Preparación

Puedes deshacer las galletas y añadirle mantequilla para que quede una base de tarta firme o puedes colocar las galletas enteras. Pon la crema de leche o nata ligera al fuego, cuando esté caliente, añade el queso en crema y remueve constantemente para ayudar a que se deshaga por completo. En un vaso echa la leche y añades la gelatina neutra para que se hidrate. Remueve con una cuchara para que esté completamente disuelto. Cuando estén listos ambos ingredientes, se añade la gelatina disuelta al cazo y se remueve. Añade la stevia y continúa removiendo. En cuanto hierva, echas el contenido sobre el molde donde has preparado la base de la tarta. Dejas enfriar en la nevera, mejor de un día para otro, y listo. Puedes decorarlo con frutas frescas.

4. Bavarois de fresa

Mousse fresco de fresas.

Ingredientes

250 ml de leche desnatada

2 yemas

150 gr de fresas

15 gr de gelatina

15 gr de harina de maíz

150 gr de nata líquida

Edulcorante a gusto

Preparación